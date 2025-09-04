Amit az űrbe lőttünk, most a fejünkre hullhat vissza, egy szabad szemmel látható fenyegetés

Miközben egyre több műholdat és űreszközt juttatunk Föld körüli pályára, kevesen gondolnak arra, mi történik azokkal az alkatrészekkel, amelyek már nem működnek. Az űrszemét mennyisége folyamatosan növekszik, és ez nem csupán elméleti kérdés: komoly veszélyt jelent a működő műholdakra, űrállomásokra, és hosszú távon akár a Földre is.

Az űrszemét mennyisége folyamatosan növekszik, és ez nem csupán elméleti kérdés. Illusztráció: Shutterstock

Mi az űrszemét?

Illés Tibor, a Partiscum Csillagászati Egyesület elnöke elmondta: az űrszemét minden olyan hulladék, amely az űrkutatás és űrutazás során keletkezik. Egy-egy rakéta kilövésekor csupán a kapszula tér vissza a Földre, a többi alkatrész, géprész űrszemétté válik. Ezeket akár szabad szemmel is észrevehetjük: az égen fénylő pontként haladnak, mivel visszaverik a Nap sugarait.

Miért veszélyes?

A gond abban rejlik, hogy az űrszemétdarabok folyamatosan közelednek egymáshoz, és egyre nagyobb tömeggé állnak össze: a néhány milliméterestől a háromtonnás óriásokig előfordulhatnak. A Nemzetközi Űrállomást és a működő műholdakat is állandó fenyegetettség éri, hiszen egy nagyobb darab súlyos károkat okozhat.

Akadnak darabkák, amelyek valamilyen úton visszajutnak a Földre, ezeket a Csendes-óceán egy kijelölt pontján gyűjtik össze – itt már egy egész „űrszemétsziget” alakult ki a víz felszínén.

Lehetséges megoldások

Potenciális megoldás lehet a darabok lézerrel történő felaprózása, de ez sem végleges, hiszen a kisebb törmelékek is újra összeütközhetnek. Konkrét csapatok folyamatosan monitorozzák az űrszemetet: figyelik, milyen pályán keringenek, mekkora a méretük és mennyire veszélyesek.

– A jelenlegi leghatékonyabb módszer az, ha megfelelő, biztonságos pályára állítják a feleslegessé vált eszközöket, távol minden műholdtól és űrállomástól. Bár a kommunikációs műholdak hasznosak, később ezekből is űrszemét lesz – hangsúlyozta Illés Tibor.