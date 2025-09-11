Figyelem! Forgalmi változások lesznek Hódmezővásárhelyen

A munkálatok egyebek mellett útátvágással is járnak. Emiatt a Márton utca-Petőfi utca felőli végét szeptember 12-én pénteken 7-16 óra között teljes szélességében lezárják. Ebben az időszakban a Márton utca zsákutca lesz. Az útlezárás sokakat érinthet.

Útlezárás miatt változik a forgalmi rend Hódmezővásárhelyen. Illusztráció: Shutterstock

Forgalmi változás az útlezárás miatt

Szeptember 13-án szombaton 7 és 16 óra között ugyancsak teljes szélességében lezárják a Petőfi utca-Lánc utca kereszteződését. Kerülni a Petőfi utca-Lánc utca-Andrássy út-Szent Antal utca felőli szakaszon lehet. A forgalom-technikai változások jelzését és az esetleges forgalom irányítást a kivitelező cég oldja meg.

Ebben az időszakban a távolsági- és hely járatos buszok is alternatív útvonalon közlekednek – adta hírül a hódmezővásárhelyi önkormányzat.