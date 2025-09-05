Káosz a reggeli forgalomban: több útlezárással kell megküzdeni Szegeden

Szeptember elseje nemcsak a tanévkezdést, de a reggeli dugókat és káoszt is elhozta Szeged utcáira. A suliroham alatt több útlezárás is nehezíti a gördülékeny közlekedést Szegeden. Reggelente diákok és szüleik ezrei indulnak meg.

Az útlezárás nagyban megnehezíti a haladást és tetőzi a reggeli forgalmat. Archív fotó: Karnok Csaba

Egy szegedi gépjárművezető szakoktató szerint a szokásosnál tíz perccel hosszabb időbe telhet beérni a városba egy környező településről. Már nem lepődött meg, mert minden évben ugyanezt kell eltűrni. Érdemes korábban indulni és figyelembe venni a lehetséges torlódásokat és a forgalmi változásokat Szegeden.

Útlezárások Szegeden, amik jelentősen nehezítik a közlekedést

Sándor Zsuzsa oktató lapunknak elmondta, hogy a tanév kezdetével nehezebbé váltak a gyakorlati oktatások és a vizsgák sikeres lebonyolítása. Délutánonként hirtelen megnő a forgalom. Szerencsés helyzetben vannak azok, akik reggel és kora délelőtt tudnak gyakorlati órán vezetni. A forgalmi lezárások és változások is kihívást jelentenek. Sándor Zsuzsa szerint az egyik legkritikusabb pont a Rókusi körforgalom, ahol a Kossuth Lajos sugárút felé vezető kijárat megújult. Itt a sávok átrendezése okozott némi kényelmetlen helyzetet az első napokban. Információink szerint a módosításnak lett is következménye, a forgalmi változás miatt koccanás történt. A megszokott rutin megváltozása mindig okozhat meglepetéseket.

Odafigyelős útszakaszok

Komoly fejtörést okoznak és improvizációt követelnek a Bakay Nándor és a Dózsa György utcában zajló fejlesztések. A Bakay Nándor utcában már két hónapja tart a felújítás, de még mindig nem értek a végére. A teljes útburkolat, szegélyek és buszmegállók felújítását vállalták, a kivitelezés pedig szakaszosan haladt az egész nyár folyamán: először a Mura utca és az áruház parkolója közötti szakaszon dolgoztak, majd a parkoló és a Huszár utca közötti rész következett.

Július 3. óta a trolibuszok, valamint a személyautók is csak félpályán, jelzőlámpás irányítással, váltakozva haladhatnak. Az érintett útszakaszon az elmúlt két hónapban rendkívül lassú a haladás, és állandó a torlódás. A Dózsa György utcában is hasonló a helyzet, ott már február óta változatlan. Jelenleg az utca felújításának utolsó szakasza zajlik. A Kazinczy utca és a színház felőli körforgalom közötti szakaszt lezárták az autósok előtt, ugyanis marják fel az aszfaltot. Kizárólag a tömegközlekedési eszközök (9-es és 19-es troli) járhatnak a szakaszon. A munkálatok előreláthatólag szeptember végére fejeződnek be teljesen.