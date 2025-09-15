Felújítás miatt teljes útlezárás lesz Csongrádon szeptemberben

Teljes útlezárás lesz Csongrádon szeptember második felében.

Útlezárás Csongrádon: a Kolozsvári utca vasúti átjáróját felújítják szeptemberben. Illusztráció: Karnok Csaba

Csongrád város hivatalos közösségi oldala tette közzé a lakossági felhívást, hogy a MÁV FKG Kft. megbízásából a Kolozsvári utca, Szentes felé menő szakaszán található vasúti átjárót újítják fel. A lezárásra szeptember 22., reggel 4:30-tól kell számítani és egészen szeptember 30., reggel 8 óráig lesz érvényben.

Az útlezárás elkerülés

Az útlezárást Csongrád belterületéről a Szegedi út-4519-es körforgalom-451-es út útvonalon lehet elkerülni.