Felújítás

1 órája

Felújítás miatt teljes útlezárás lesz Csongrádon szeptemberben

Csongrádon vasúti átjárót fognak felújítani. Az útlezárás szeptember második felétől lép érvénybe.

Joó Fanni

Teljes útlezárás lesz Csongrádon szeptember második felében.

vasúti átjáró felújítása miatt lesz útlezárás
Útlezárás Csongrádon: a Kolozsvári utca vasúti átjáróját felújítják szeptemberben. Illusztráció: Karnok Csaba

Csongrád város hivatalos közösségi oldala tette közzé a lakossági felhívást, hogy a MÁV FKG Kft. megbízásából  a Kolozsvári utca, Szentes felé menő szakaszán található vasúti átjárót újítják fel. A lezárásra szeptember 22., reggel 4:30-tól kell számítani és egészen szeptember 30., reggel 8 óráig lesz érvényben.

Az útlezárás elkerülés

Az útlezárást Csongrád belterületéről a Szegedi út-4519-es körforgalom-451-es út útvonalon lehet elkerülni.

 

