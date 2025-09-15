Felújítás
1 órája
Felújítás miatt teljes útlezárás lesz Csongrádon szeptemberben
Csongrádon vasúti átjárót fognak felújítani. Az útlezárás szeptember második felétől lép érvénybe.
Teljes útlezárás lesz Csongrádon szeptember második felében.
Csongrád város hivatalos közösségi oldala tette közzé a lakossági felhívást, hogy a MÁV FKG Kft. megbízásából a Kolozsvári utca, Szentes felé menő szakaszán található vasúti átjárót újítják fel. A lezárásra szeptember 22., reggel 4:30-tól kell számítani és egészen szeptember 30., reggel 8 óráig lesz érvényben.
Az útlezárás elkerülés
Az útlezárást Csongrád belterületéről a Szegedi út-4519-es körforgalom-451-es út útvonalon lehet elkerülni.
