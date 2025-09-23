Egy bejelentés, egy vadkamera és két férfi lebukása – így számolták fel a titkos ültetvényt Hódmezővásárhelyen

Nem mindennapi ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen szeptember 17-én.

18 tőnyi vadkender ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen. Fotó: Police. hu

Egy helyi férfi és barátja nevelt 18 tő vadkendert.

Lebuktak a vadkender termesztők

A gyanús növényekre egy hódmezővásárhelyi nő hívta fel a rendőrök figyelmét, aki bejelentést tett augusztus végén a családjuk telephelyén megjelenő gyanús növényekre. A nyomozók néhány hét alatt kiderítették, hogy kik gondozzák a tiltott növényeket.

Bizonyítékgyűjtéshez a rendőrség vadkamerát telepített ki, azonban azt a gyanúsítottak hamar észrevették és tönkretették, hogy ne készülhessen róluk felvétel. A rongálással 60 ezer forint kárt okoztak.

A szabadságuk azonban nem tartott sokáig, a hódmezővásárhelyi rendőrök hamar elfogták őket, és kábítószer birtoklása, valamint lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a párost – tette közzé a Police.hu.