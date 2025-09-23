2 órája
Egy bejelentés, egy vadkamera és két férfi lebukása – így számolták fel a titkos ültetvényt Hódmezővásárhelyen
Nem mindennapi ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen. A vadkender ültetvényt két férfi nevelte titokban, de egy bejelentés után lebuktak.
Nem mindennapi ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen szeptember 17-én.
Egy helyi férfi és barátja nevelt 18 tő vadkendert.
Lebuktak a vadkender termesztők
A gyanús növényekre egy hódmezővásárhelyi nő hívta fel a rendőrök figyelmét, aki bejelentést tett augusztus végén a családjuk telephelyén megjelenő gyanús növényekre. A nyomozók néhány hét alatt kiderítették, hogy kik gondozzák a tiltott növényeket.
Bizonyítékgyűjtéshez a rendőrség vadkamerát telepített ki, azonban azt a gyanúsítottak hamar észrevették és tönkretették, hogy ne készülhessen róluk felvétel. A rongálással 60 ezer forint kárt okoztak.
A szabadságuk azonban nem tartott sokáig, a hódmezővásárhelyi rendőrök hamar elfogták őket, és kábítószer birtoklása, valamint lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a párost – tette közzé a Police.hu.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával