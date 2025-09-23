szeptember 23., kedd

Rendőrség

2 órája

Egy bejelentés, egy vadkamera és két férfi lebukása – így számolták fel a titkos ültetvényt Hódmezővásárhelyen

Címkék#vadkender ültetvény#rendőrség#kábítószer

Nem mindennapi ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen. A vadkender ültetvényt két férfi nevelte titokban, de egy bejelentés után lebuktak.

Delmagyar.hu

Nem mindennapi ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen szeptember 17-én. 

vadkender ültetvény, tő és kiporciózott adagok a rendőrségi felszámolás során
18 tőnyi vadkender ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen. Fotó: Police. hu

Egy helyi férfi és barátja nevelt 18 tő vadkendert.

Lebuktak a vadkender termesztők

A gyanús növényekre egy hódmezővásárhelyi nő hívta fel a rendőrök figyelmét, aki bejelentést tett augusztus végén a családjuk telephelyén megjelenő gyanús növényekre. A nyomozók néhány hét alatt kiderítették, hogy kik gondozzák a tiltott növényeket. 

Bizonyítékgyűjtéshez a rendőrség vadkamerát telepített ki, azonban azt a gyanúsítottak hamar észrevették és tönkretették, hogy ne készülhessen róluk felvétel. A rongálással 60 ezer forint kárt okoztak. 

A szabadságuk azonban nem tartott sokáig, a hódmezővásárhelyi rendőrök hamar elfogták őket, és kábítószer birtoklása, valamint lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a párost – tette közzé a Police.hu.

