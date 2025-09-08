Közel négy évtizedes munkásságáért Vályi Katalin kapta a rangos Szer Üzenete-díjat

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendezett Szobori búcsúban adták át a Szer Üzenete-díjat, amit ebben az évben Vályi Katalin régész vehetett át Kertész Pétertől, az ÓNTE ügyvezető igazgatójától.

Vályi Katalin vehette át Kertész Péter igazgatótól a Szer Üzenete-díjat. Fotó: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Díjátadás

Az ünnepi szentmisén közreműködött a kisteleki Harmónia Egyesület kórusa, Harmat József kántor-karnagy vezetésével, és a szentmise keretében adták át – mint azt már említettük – a Szer Üzente-díjat. Az elismerést 2007-ben Árpád vezér halálának 1100. és az első Szobori búcsú 110. évfordulója alkalmából alapította az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, vagyis az akkori igazgató, a tavalyi jutalmazott Horváth Gábor. A monostor ásatása során fellelt íjas, ezüst pecsétgyűrű másolatát évről évre olyan keresztény, magyar embereknek szánják, akik közösségépítő, nemzetmegtartó munkájukkal és példamutató életükkel segítenek Ópusztaszer üzenetét mind több emberhez eljuttatni.

Vályi Katalin pályája

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Ünnepi Kollégiuma 2025-ben a Szer Üzenete-díjat Vályi Katalinnak adományozta. A díjazott régész-muzeológus 1953. szeptember 21-én Kaposváron született. Tanulmányait a JATE Bölcsészettudományi Kar történelem-régészet szakán végezte 1972 és 1977 között. Pályafutását Győrben, a Xántus János Múzeumban kezdte 1977-ben múzeumpedagógusként, majd 1980-tól Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban régész-muzeológusként folytatta. A Művészettörténeti és Régészeti Társaságban 1977-től, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Iparrégészeti Munkabizottságában 1986-tól, valamint a Pulszky Ferenc Társaságban 1990 óta tag. Kutatási területei közé tartoznak a középkori templomok és kolostorok, valamint a középkori települések.

Közel négy évtizedet dolgozott a Szer középkori település és monostor feltárásán, és munkásságában tárgyalta a Szer monostor történetét és régészeti leleteit, többek között az Árpád-kori harangöntő gödrökről, bronzolvasztó kemencékről, a település kerámiáiról, az állattartásról és a környezeti kapcsolatokról. A témában több írása jelent meg. – Pusztaszer rejt annyi érdekességet és meglepetést, hogy minden évre jut valami – mondta 2012-ben, amikor megkapta a Tömörkény-díjat.