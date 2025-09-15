A jövő energiája: Szegedre figyel idén a teljes villamosipari szektor

Az energetikai átalakulás korát éljük, ahol a fenntarthatóság, a technológiai fejlődés és az ellátásbiztonság egyszerre állít kihívásokat a villamosenergia-ipar elé. Ebben a gyorsan változó környezetben különösen fontosak azok a fórumok, ahol a szakma képviselői közösen gondolkodhatnak a jövő megoldásairól. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület évtizedek óta ilyen fórumot teremt éves vándorgyűlésével, amely mára a hazai energiaszektor egyik legmeghatározóbb szakmai eseményévé vált.

A jövő energetikai kihívásaira adott válaszok állnak a középpontban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 71. Vándorgyűlésén. Illusztráció: Shutterstock

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 71. Vándorgyűlése

A jövő energetikai kihívásaira adott válaszok állnak a középpontban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 71. Vándorgyűlésén, amelyet idén szeptember 23. – 25. között rendeznek Szegeden. Az esemény főtámogatója az MVM Csoport. A vándorgyűlés minden évben az energiaszektor szakmai iránytűje: itt találkozik a kormányzat, a kutatói szféra és az iparág képviselete. Az idei programban a plenáris előadások és szekciók olyan kérdéseket járnak körül, amelyek az energiaszektor minden résztvevőjét érintik.

A plenáris előadások tematikái

Szó lesz többek között az atomenergia és szélerőművek hazai jövőjéről, az energiaellátás biztonságáról, a megújulók rendszerbe illesztéséről, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a hálózatok digitalizációjáról. Az előadók között a hazai és nemzetközi energiaszektor vezetői és a kormányzati szakpolitika képviselői mellett egyetemi professzorok és innovatív iparági szereplők is helyet kapnak. Külön szekcióban vitatják meg például az európai energiastratégia jövőjét, közös fórumot teremtve a technológiai megoldásoknak és a szabályozói elképzeléseknek.

Magyar Elektrotechnikai Egyesület 125. évfordulója

Különleges aktualitást ad az eseménynek, hogy az 1900-ban alapított Magyar Elektrotechnikai Egyesület idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját, melyről a rendezvény előterében külön kiállítással emlékeznek meg.

A MEE Vándorgyűlés az előzetes regisztrációk alapján idén mintegy 1300 résztvevőt vonz, és a szakkiállítással kiegészülve a hazai villamosenergia-ipar legfontosabb szakmai találkozóhelyévé vált. A szegedi rendezvény idén is arra vállalkozik, hogy közös gondolkodással és tudásmegosztással válaszokat adjon a legfontosabb energetikai kérdésekre.