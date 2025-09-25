30 perce
Titkos tárgyalások, nyíló kapuk: váratlan fordulat Varga Mátyás hagyatékának ügyében
Úgy tűnik, végre megmozdult valami a szegedi kultúra egyik legnagyobb szégyenfoltjának ügyében. Komoly tárgyalások zajlanak, amelyek valódi fordulatot hozhatnak a Kossuth-díjas díszlettervező, Varga Mátyás méltatlanul mellőzött hagyatékának sorsában. A Móra Ferenc Múzeum által javasolt megoldása: új helyre költöztetni a hagyatékot.
Bontakozó reményről adott hírt a Varga Mátyás Színháztörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely méltatlan helyzetének ügyét felkaroló Varga Mátyás munkacsoport. Arról tájékoztatták a Délmagyarországot, hogy komoly tárgyalások zajlanak, és úgy tűnik, előrelépés történhet az ügyben.
Mi történt eddig? Varga Mátyás hagyatékát a padlásra száműzték
A legendás díszlettervező, Varga Mátyás a Bécsi körúti házát és azzal együtt színháztörténeti jelentőségű hagyatékát Szeged városára hagyta, azzal a végrendeletében is kifejezett végakarattal, hogy az állandó kiállítóhelyként szolgáljon a hagyatéknak. A szegedi önkormányzat azonban semmibe vette a végakaratot: az épület hosszú ideje méltatlanul kihasználatlan, a gyűjtemény a padlásra került, az alsó szinteken pedig régészeti irodákat rendeztek be. A közvélemény felháborodása után a Szegedi Színházpártolók Társasága és a Varga Mátyás Munkacsoport állt ki az örökség mellett, követelve annak visszaállítását eredeti funkciójába.
A Fekete Házba kerülhet az örökség?
A legfrissebb fejlemények szerint fordulat állhat be az ügyben: a Móra Ferenc Múzeum ugyanis nyitott a párbeszédre, aminek révén két komoly lehetőség is körvonalazódott a Varga Mátyás-hagyaték elhelyezésére.
- Első megoldásként felmerült, hogy Varga Mátyás munkássága a Reök-palotában kapjon állandó kiállítást, amely stílusában és szellemiségében is méltó helyszín lehetett volna, ám jogi okokból a REÖK nem tudta vállalni a projektet. Ennek ellenére a munkacsoport és a színházpártolók is elismeréssel nyilatkoztak a palota vezetőségének hozzáállásáról.
- A második, egyben a jelenleg legígéretesebb lehetőség, hogy a Fekete ház legújabb, tervezett kiállítási szekciójában, a „Szeged nagyjai” című tárlat részeként kapna helyet Varga Mátyás életműve. A Móra Ferenc Múzeum már jelezte, hogy a Kossuth-díjas díszlet- és jelmeztervező művei az elsők között kerülnek majd a kiállításba, ezzel méltó emléket állítva a város és a magyar színházművészet egyik legnagyobb alakjának.
Soha nem adják fel – üzenték a színházbarátok
A Varga Mátyás Munkacsoport és a Szegedi Színházpártolók Társasága azt is fontosnak érezte hangsúlyozni, hogy nem engedik el az ügyet. Vállalásuk szerint figyelemmel kísérik a projekt állását, segítik a kiállítás megvalósítását, és nem maradnak csendben, ha újra méltatlan helyzet alakulna ki a hagyaték körül.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Csillog az új konyha, de még zárva a Vadgesztenye Étterem Bordányban, megkérdeztük mi áll a háttérben
Négy millió forint értékben, több, mint ezer doboz cigarettát rejtett az ágyneműtartó
Szegedi hírek
- Alig hittük el, amit a tapsrendnél láttunk: A padlás 100. előadása mindent vitt – galériával, videóval
- Mit élnek át a mai kamaszok? Szegeden szakértők keresték a válaszokat
- Ezekért a retró édességekért őrülnek meg még ma is a magyarok
- Piaci titkok: ezért szökhet az egekbe hamarosan a tojás ára – galériával
- Panel, ami többet ér, mint egy belvárosi villa? Szegeden ez sem lehetetlen