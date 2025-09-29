9 perce
Kétszer is leégett a városháza tornya Hódmezővásárhelyen
Hatalmas tűz riasztotta meg a hódmezővásárhelyieket. Leégett a városháza tornya, a lángok megfékezésére még Szegedről is érkeztek tűzoltók a szomszédos városba. Az anyagi kár jelentős volt, különösen, hogy pár hónappal később újabb tűz pusztított a városházán. Simon Sándor szemtanúja volt az eseményeknek, együtt idéztük meg emlékeit.
– Mindkét tűzesetet élőben, a helyszínen láttam. Barátaimmal a közeli Hordóban és a Béke, illetve Fekete Sas étteremben voltunk. Próbáltunk segíteni, de kordonnal elzárták a területet – kezdte beszélgetésünket a vásárhelyi Simon Sándor, akivel már többször, különböző témákban idéztük meg a múltat. A városháza tornya jelentős kárt szenvedett az 1970. szeptember 4-ei tűzben.
A városháza
Hódmezővásárhely egyik emblematikus épülete a Kossuth téren lévő városháza, ami 1893-ban, 1894-ben épült Ybl Lajos tervei alapján. A névazonosság nem a véletlen műve, nagybátyja volt a legendás Ybl Miklósnak. A kivitelezés Kruzslic Péter és Kovács Sándor építőmesterek munkáját dicséri, eklektikus stílusú az épület.
Égett a városháza tornya
Az első esetnél a tanácsháza tornyának csúcsán lévő vörös csillag égett és 1970. szeptember 4-én, délután fél hatkor észlelték a tüzet
– folytatta beszámolóját Simon Sándor. Elmondta, hogy a helyi tűzoltók három kocsival érkeztek a helyszínre és kezdték meg az oltást, viszont a téren lévő Korsós lány szobor melletti földalatti víztározóban nem volt elegendő víz, így azt a mintegy 250 méterre lévő strand nagymedencéjéből pótolták és vételeztek. De így sem érték el a tornyot.
Szegedről hívtak segítséget, létrás kocsival jöttek Vásárhelyre. Nagy erőkkel, hősiesen küzdöttek, ennek ellenére a hatalmas hő hatására a torony tetejéről a rézlemez borítás leolvadt. A tragikus eseményeket a vörös csillag kivilágításáért felelős, elhasználódott transzformátor okozta. Mindenki így tudta akkor
– emlékezett Sándor. A második tűz szinte napra pontosan 6 hónap múlva, 1971. március 5-én keletkezett, és az időpont is ijesztően egyezett, háromnegyed hatot ütött az óra. Ekkor szállt fel füst a csonkán álló torony mellől: az előzőleg megsérült díszterem és a lépcsőház gyulladt ki. Előbbinek nagy robajjal beszakadt a mennyezete.
Cseppkőbarlang a Kossuth téren
Nagyon hideg volt, a tetőről visszahulló víz megfagyott, cseppkőbarlanghoz hasonlított a városháza főlépcsősora és bejárata. Ebben az esetben a cserépkályhával fűtött díszterem kéménye volt a „hibás”, melyre anno két fagerendát fektettek
– idézte fel Simon Sándor. A krónikához tartozik még, hogy az első tűz során megrongálódott, megrepedt a Walser Ferenc által 1893-ban öntött 1050 kilós harang, ami műkőhasábra állítva mementóként a Kossuth téren látható. Akkor helikopterrel emelték ki a helyéről. Eddig tartott az emlékezés Simon Sándorral, de azt is megnéztük, hogy milyen dokumentumokat találunk még a fél éven belül lejátszódott pusztításokról, amire a vásárhelyi Emlékpont munkatársai 15 évvel ezelőtt fényképekből összeállított kamarakiállítással emlékeztek.
További részletek
A vásárhelyi eseményekről a Múlt-kor történelmi magazin 15 éve, a negyvenedik évfordulón emlékezett meg, több részletet felelevenítve. Ahogy írták, több Kossuth téren álló polgár észlelte, amint füst gomolyog és lángok csapnak fel a tanácsháza tornyának kupolájából. Polcz Emil titkárságvezető a szemben lévő postáról próbálta meg értesíteni a tűzoltókat, ami a kézi távbeszélős kapcsolás nehézségei miatt késve sikerült. Arról már volt szó, hogy a helyieknek nem volt elég magas járművük a torony eléréséhez, ezért meg kellett várniuk a megyeszékhelyről érkező létrás kocsit.
Ezzel nem hárult el minden akadály: a padlásra vezető csapóajtó vörösen izzott és 20 percig locsolták, hűtötték mire egyharmad részig ki tudták nyitni. A Múlt-kor által idézett hivatalos jegyzőkönyv leírja, hogy a tűz észlelését követően Sajti Imre, a tanács vb, vagyis végrehajtó bizottság elnöke két munkatársával poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, de ők is csak a padlástérig jutottak, valamint a Simon Sándor említette vízvételezési nehézségeket is citálják.
A tűz tombolt, aminek következményeként megolvadt a toronysisak rézborítása, ami hatalmas izzó darabokban hullott alá. A tanácsi dolgozók teli vödrökkel a kezükben figyelték, nehogy meggyulladjon a függöny vagy a faszerkezet. A lángokat háromnegyed 8-ra fékezték meg, az utómunkák közel 11 óráig tartottak.
Simon Sándorral megegyezően okként a szakértői vizsgálat az elhasználódott transzformátort jelölte meg, mely a vörös csillagok díszkivilágítását látta el.
Fél év és újabb tűz
Mint már volt róla szó, alig telt el fél év és újra tűzvész sújtotta a tanácsháza épületét. 1971. március 5-én délután háromnegyed 6-kor ismét nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a katonák a díszterem és a lépcsőház tetejéről felcsapó húszméteres lángokhoz. A terem teteje nagy robajjal omlott a padsorokra.
A jelentős anyagi kárt szerencsére enyhítette, hogy a muzeális és várostörténeti jelentőségű festményeket és egyéb tárgyakat időben kimenekítették. És ezek a mai napig sértetlenül megvannak.
Még annyit említsünk meg, hogy bár a lángokat szinte az egész város észlelte, látta a korszak viszonyaira jellemzően a korabeli sajtó eldugva, a hátsó oldalakon kishírként számolt be az eseményekről.
