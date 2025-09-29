Kétszer is leégett a városháza tornya Hódmezővásárhelyen

– Mindkét tűzesetet élőben, a helyszínen láttam. Barátaimmal a közeli Hordóban és a Béke, illetve Fekete Sas étteremben voltunk. Próbáltunk segíteni, de kordonnal elzárták a területet – kezdte beszélgetésünket a vásárhelyi Simon Sándor, akivel már többször, különböző témákban idéztük meg a múltat. A városháza tornya jelentős kárt szenvedett az 1970. szeptember 4-ei tűzben.



A vásárhelyi városháza tornya 1970-ben gyulladt ki először. Archív fotó

A városháza

Hódmezővásárhely egyik emblematikus épülete a Kossuth téren lévő városháza, ami 1893-ban, 1894-ben épült Ybl Lajos tervei alapján. A névazonosság nem a véletlen műve, nagybátyja volt a legendás Ybl Miklósnak. A kivitelezés Kruzslic Péter és Kovács Sándor építőmesterek munkáját dicséri, eklektikus stílusú az épület.

Égett a városháza tornya

Az első esetnél a tanácsháza tornyának csúcsán lévő vörös csillag égett és 1970. szeptember 4-én, délután fél hatkor észlelték a tüzet

– folytatta beszámolóját Simon Sándor. Elmondta, hogy a helyi tűzoltók három kocsival érkeztek a helyszínre és kezdték meg az oltást, viszont a téren lévő Korsós lány szobor melletti földalatti víztározóban nem volt elegendő víz, így azt a mintegy 250 méterre lévő strand nagymedencéjéből pótolták és vételeztek. De így sem érték el a tornyot.

Szegedről hívtak segítséget, létrás kocsival jöttek Vásárhelyre. Nagy erőkkel, hősiesen küzdöttek, ennek ellenére a hatalmas hő hatására a torony tetejéről a rézlemez borítás leolvadt. A tragikus eseményeket a vörös csillag kivilágításáért felelős, elhasználódott transzformátor okozta. Mindenki így tudta akkor

– emlékezett Sándor. A második tűz szinte napra pontosan 6 hónap múlva, 1971. március 5-én keletkezett, és az időpont is ijesztően egyezett, háromnegyed hatot ütött az óra. Ekkor szállt fel füst a csonkán álló torony mellől: az előzőleg megsérült díszterem és a lépcsőház gyulladt ki. Előbbinek nagy robajjal beszakadt a mennyezete.

Cseppkőbarlang a Kossuth téren

Nagyon hideg volt, a tetőről visszahulló víz megfagyott, cseppkőbarlanghoz hasonlított a városháza főlépcsősora és bejárata. Ebben az esetben a cserépkályhával fűtött díszterem kéménye volt a „hibás”, melyre anno két fagerendát fektettek

– idézte fel Simon Sándor. A krónikához tartozik még, hogy az első tűz során megrongálódott, megrepedt a Walser Ferenc által 1893-ban öntött 1050 kilós harang, ami műkőhasábra állítva mementóként a Kossuth téren látható. Akkor helikopterrel emelték ki a helyéről. Eddig tartott az emlékezés Simon Sándorral, de azt is megnéztük, hogy milyen dokumentumokat találunk még a fél éven belül lejátszódott pusztításokról, amire a vásárhelyi Emlékpont munkatársai 15 évvel ezelőtt fényképekből összeállított kamarakiállítással emlékeztek.