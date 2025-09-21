43 perce
Díszpolgári címmel, könnyekkel és ünnepi műsorral emlékezetes lett a városnap – ilyen, amikor mindenki együtt ünnepel – galériával, videóval
Fotókiállítással, ünnepi testületi üléssel, díszpolgári cím átadásával és – többek között – helyi művészeti csoportok fellépésével ünnepelt szombaton Csanádpalota. A vármegye legkisebb városa bő tizenöt esztendeje mondott búcsút a falusi létnek, azóta tartanak itt városnapot.
– Ilyenkor mindenki azt szokta mondani, hogy meglepett a kitüntetés, de én tényleg nem számítottam rá – mondta Ádók István, Csanádpalota idei díszpolgára, aki szombaton, a városnapi ünnepi testületi ülésen vehette át a kitüntető címet jelképező díszes oklevelet Kovács Gábor polgármestertől. A Kelemen László Művelődési Ház nyugalmazott vezetője szemmel láthatóan meghatódott, könnyek futották el a szemét. Ehhez minden bizonnyal hozzájárult, hogy – mint szokás – az ünnepelt köszöntésére Bodzás István pedagógus verset írt, és ezt fia, Péter olvasta fel. Amikor a kitüntetést megköszönte, a városháza dísztermében arról beszélt, hálás, hogy mindig támogató közösség állt mögötte.
Kelemen László tisztelője
Az új díszpolgár a kultúrház vezetője 2000-ben lett. Érdemei közé tartozik, hogy másokkal összefogva felépítette Palotán az első magyar színigazgató, Kelemen László kultuszát. A régi temetőben, Kelemen nyughelye körül 4 és fél hektáros emlékparkot alakítottak ki, felújították az ottani kápolnát, az emlékművet és a sírt, és közben kulturális programokat, irodalmi esteket, amatőrszínjátszó-találkozókat és diákszínjátszó tábort is szerveztek. A tájház kialakításáért és a Helytörténeti Egyesületért is sokat tett.
Csanádpalotai városnapokFotók: Szabó Imre
Városnap civil összefogással
Csanádpalota 2009-ben kapott városi rangot, azóta nem falunapot köszönt – jelenleg a vármegye legkisebb városa. Az idei program a megszokottnál kicsit szerényebb volt. Egyebek mellett fotókiállítással, a Hegytörténeti Ház udvari kiállító színjének átadásával, a szokásos kirakodóvásárral, bemutatókkal és gyerekprogramokkal, illetve helyi művészeti csoportok fellépésével ünnepelt szombaton. Kovács Gábor polgármester lapunknak azt mondta, a rendezvénysorozatot helyi civilek széles körű összefogásával rendezték meg.