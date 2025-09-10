szeptember 10., szerda

Szegedi hírek

27 perce

Három sportlegendát veszített el Szeged

Halász Antal, Kelemen Béla és Arany János is meghalt. Végleg elköszöntek.

Imre Péter

Augusztus 28. fekete nap a szegedi sportéletben. A halálhoz, az elmúláshoz kötődik. Ezen napon hunyt el Halász Antal, Tóni bácsi, a Szegedi VSE legendás elnöke és Kelemen Béla, a város atlétikájának meghatározó alakja, zseniális edzője. Végleg elköszöntek. És pár nappal később örökre elköszönt a szegedi röplabdázás korszakos alakja, Arany János, akit tavaly december 15-én köszöntöttek 70. születésnapján. A női csapat 2024-es utolsó mérkőzésén végezhette el a kezdőnyitást. Kollégánk édesapját gyászolja.

Végleg elköszöntek a szegedi legendák.
Végleg elköszöntek, Arany Jánost tavaly még a születésnapján ünnepelték. Fotó: Török János

Végleg elköszöntek: Halász Antal

A sportot kedvelőknek egyiküket sem kell bemutatni, erre nem is vállalkozom. A személyes kapcsolatok fontosak, és tényleg nem hencegésből írom – nem is illene ide –, mindhármukat ismertem. Az SZVSE komplexumában többször jártam, atlétikán, focimeccsen, birkózáson, és még hosszan sorolhatnám; a lényeg, az írás szereplői mindig mások voltak, az állandóságot Tóni bácsi és a mosolya, a jó kedélye jelentette. Nélküle nem tudtam elképzelni a piros-kék egyesületet, aztán búcsút intett szeretett klubjának – most pedig mindnyájunknak.

Arany János

Arany Jánost, Jani bácsit már nem láttam a pályán, nem láttam játszani, később, egy másik generációnál – Csíkos Gabiéknál, Hulmann Zsoltéknál – kezdtem röplabda-mérkőzésekre járni, azokról tudósítani. Többször találkoztam csapattársaival, például Huszta Péterrel, mint vele, de párszor beszélgettünk, és egyszer pár régi fényképet kerestem ki és küldtem el neki. Megnéztem a már említett szülinapi eseményen készült videót a nyitásról, az ünneplést, láttam a kapott ajándékmezt, stílszerűen arannyal írva a nevét, Arany és a 70-es számot. Boldog volt. Mi most szomorúak.

Kelemen Béla

Kelemen Bélának a feleségét, Szabó Erzsébetet is ismertem, akinek előbb volt az edzője, majd a férje. Ő azt mondta, három embernek köszönhet sokat az életben, az egyik Kelemen Béla. Fiúk, Bence is követte a szülei által kijelölt sportos vonalat, előbb kosárlabdázott, majd atletizált. Nemcsak ők köszönhetnek neki sokat és emlékeznek rá, sok atléta, valamint az egykori Tisza-parti és Széchenyi suli diákjai is. Ezt talán az egykori kiváló kézilabdás, Utasi Ágota fogalmazta meg a legjobban Facebook-bejegyzésében: „Drága tanár úr! Mindig hálával gondolunk rád!” Egy fekete szívvel a végén. Amely most mindhármukért dobban.

 

Szegedi hírek

