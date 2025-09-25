szeptember 25., csütörtök

Ha ezt megteszed, garantált, hogy halálod után is gondoskodsz a szeretteidről

A napokban részletesen írtunk arról, mi történik, ha valakit kizárnak vagy kitagadnak az örökségből. A cikk kapcsán sokakban felmerült néhány kérdés. Hogyan kell biztosítani, hogy mindenki azt örökölje, amit az örökhagyó szeretne? Hogyan kell végrendelet írni? Milyen követelményei vannak? Most ennek jártunk utána, és összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket, nehogy apróságokon bukjon el az öröklés.

Bátori Attila

Bármennyire nehéz róla beszélni, egyszer mindenkinek szembe kell néznie az elmúlással. Sokan úgy érzik, még korai ilyesmivel foglalkozni, mások pedig szándékosan halogatják a döntést. Pedig a végrendelet nem más, mint előrelátás és gondoskodás: biztosíték arra, hogy szeretteink valóban úgy örököljenek, ahogyan mi szeretnénk. A közjegyzők tapasztalatai szerint azonban még mindig rengeteg tévhit kering a témában, és gyakran éppen a formai hibák miatt válik érvénytelenné egy-egy dokumentum. Összeszedtük, mire kell odafigyelni a végrendelet készítése során.

A végrendelet a gondoskodás egyik formája
Hogyan írjunk úgy végrendeletet, hogy mindenki megörökölje, amit szeretnénk? Mutatjuk!
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Duplázódott a végrendelkezők száma

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint az elmúlt tíz évben megduplázódott azok száma, akik hivatalos végrendeletet tesznek. Különösen gyakori ez a második házasságban élőknél, ahol az egyik félnek korábbi kapcsolatból is született gyermeke. Ők sokszor szeretnék elérni, hogy a közös és a nem közös gyerekek egyformán részesüljenek a vagyonból.

Ha azonban mindenről a törvény rendelkezik, az öröklés másként alakulhat. Felhívták rá a figyelmet, ha a törvényi szabályokra bízzák az öröklést, akkor kevesebbet örököl annak a gyermeke, aki hamarabb hal meg, ilyenkor ugyanis a túlélő házastárs is örököl egy gyermekrészt, az ő halála után pedig a volt házastársa korábbi kapcsolatából származó gyermek nem válik örökösévé.

Mikor lehet igazán fontos a végrendelet?

A végrendelet akkor is kulcsszerepet játszhat, ha valakinek nincsenek gyermekei, és a szülei sem élnek már. Ilyenkor ugyanis a törvény az oldalági rokonokat részesíti előnyben – még akkor is, ha az örökhagyó inkább barátjára, gondozójára vagy egy jótékonysági szervezetre hagyná vagyonát. Érvényes végrendelet birtokában azonban a hagyaték pontosan oda kerülhet, ahová a tulajdonos szánta.

Kit nevezhetünk meg örökösként?

A válasz egyszerű: bárkit. Gyermek, testvér, barát vagy akár egy segítő szomszéd is örökölhet. A lényeg, hogy végrendelkezni csak személyesen lehet, közjegyző előtt vagy írásban. A szóbeli végrendelet csak rendkívüli, életveszélyes helyzetben érvényes. Ilyenkor az örökhagyónak két tanú jelenlétében, mindenki által érthető nyelven kell elmondania végakaratát. Fontos: ha az életveszély elmúlik, és 30 napon belül lehetőség nyílik írásbeli végrendeletre, a szóbeli változat hatályát veszti.

A végrendelet formai szabályainak betartása kulcsfontosságú

Közvégrendelet közjegyző előtt készül, de sokan választják az írásbeli magánvégrendeletet. Ez akkor érvényes, ha az örökhagyó saját kezűleg, elejétől a végéig megírja, aláírja, és feltünteti a keletkezés időpontját. Ha más írja, két tanú jelenléte szükséges, akik szintén aláírják nevükkel és lakcímükkel.

Többoldalas dokumentum esetén minden oldalt számozni és aláírni kell. Ha pedig a tanú egyben örökös is, a végrendelet azon része automatikusan érvénytelen. Nem ritka, hogy a „házilag” készített papírok hibásak, vagy egyáltalán nem kerülnek elő időben. A közjegyzői és ügyvédi nyilvántartás viszont garanciát ad arra, hogy a dokumentum előkerül a hagyatéki eljárás során.

A végrendeletben kizárhatunk örököst az örökségből?

Előfordulhat, hogy valaki azt szeretné, valamelyik hozzátartozója ne részesüljön az örökségből. Ilyenkor két lehetősége van: kizárás és kitagadás. Gyakran keverik a két fogalmat, pedig jelentős a különbség. Kizárás esetén az örökös a kötelesrészhez – vagyis az örökség egyharmadához – továbbra is hozzájut. Kitagadás viszont csak rendkívüli esetekben lehetséges, például ha az örökös az örökhagyó életére tör. Ilyenkor a pontos okot a végrendeletben is fel kell tüntetni. A kizárás és kitagadás kérdéskörével, a kitagadás lehetséges okaival korábban már mi is részletesen foglalkoztunk.

Van más lehetőség is a végrendeleten kívül az örökség rendezésére?

Nem csak végrendelettel lehet rendezni az örökség kérdését. Létezik az öröklési szerződés, amelyben a leendő örökös két dolgot vállal:

  • az örökhagyó gondozását,
  • az örökhagyó ellátását. 

Ez komoly elköteleződés mindkét fél részéről, és szigorú formai szabályok vonatkoznak rá, ezért szintén szakember segítsége javasolt

