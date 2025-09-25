3 órája
Ha ezt megteszed, garantált, hogy halálod után is gondoskodsz a szeretteidről
A napokban részletesen írtunk arról, mi történik, ha valakit kizárnak vagy kitagadnak az örökségből. A cikk kapcsán sokakban felmerült néhány kérdés. Hogyan kell biztosítani, hogy mindenki azt örökölje, amit az örökhagyó szeretne? Hogyan kell végrendelet írni? Milyen követelményei vannak? Most ennek jártunk utána, és összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket, nehogy apróságokon bukjon el az öröklés.
Bármennyire nehéz róla beszélni, egyszer mindenkinek szembe kell néznie az elmúlással. Sokan úgy érzik, még korai ilyesmivel foglalkozni, mások pedig szándékosan halogatják a döntést. Pedig a végrendelet nem más, mint előrelátás és gondoskodás: biztosíték arra, hogy szeretteink valóban úgy örököljenek, ahogyan mi szeretnénk. A közjegyzők tapasztalatai szerint azonban még mindig rengeteg tévhit kering a témában, és gyakran éppen a formai hibák miatt válik érvénytelenné egy-egy dokumentum. Összeszedtük, mire kell odafigyelni a végrendelet készítése során.
Duplázódott a végrendelkezők száma
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint az elmúlt tíz évben megduplázódott azok száma, akik hivatalos végrendeletet tesznek. Különösen gyakori ez a második házasságban élőknél, ahol az egyik félnek korábbi kapcsolatból is született gyermeke. Ők sokszor szeretnék elérni, hogy a közös és a nem közös gyerekek egyformán részesüljenek a vagyonból.
Ha azonban mindenről a törvény rendelkezik, az öröklés másként alakulhat. Felhívták rá a figyelmet, ha a törvényi szabályokra bízzák az öröklést, akkor kevesebbet örököl annak a gyermeke, aki hamarabb hal meg, ilyenkor ugyanis a túlélő házastárs is örököl egy gyermekrészt, az ő halála után pedig a volt házastársa korábbi kapcsolatából származó gyermek nem válik örökösévé.
Mikor lehet igazán fontos a végrendelet?
A végrendelet akkor is kulcsszerepet játszhat, ha valakinek nincsenek gyermekei, és a szülei sem élnek már. Ilyenkor ugyanis a törvény az oldalági rokonokat részesíti előnyben – még akkor is, ha az örökhagyó inkább barátjára, gondozójára vagy egy jótékonysági szervezetre hagyná vagyonát. Érvényes végrendelet birtokában azonban a hagyaték pontosan oda kerülhet, ahová a tulajdonos szánta.
Kit nevezhetünk meg örökösként?
A válasz egyszerű: bárkit. Gyermek, testvér, barát vagy akár egy segítő szomszéd is örökölhet. A lényeg, hogy végrendelkezni csak személyesen lehet, közjegyző előtt vagy írásban. A szóbeli végrendelet csak rendkívüli, életveszélyes helyzetben érvényes. Ilyenkor az örökhagyónak két tanú jelenlétében, mindenki által érthető nyelven kell elmondania végakaratát. Fontos: ha az életveszély elmúlik, és 30 napon belül lehetőség nyílik írásbeli végrendeletre, a szóbeli változat hatályát veszti.
A végrendelet formai szabályainak betartása kulcsfontosságú
Közvégrendelet közjegyző előtt készül, de sokan választják az írásbeli magánvégrendeletet. Ez akkor érvényes, ha az örökhagyó saját kezűleg, elejétől a végéig megírja, aláírja, és feltünteti a keletkezés időpontját. Ha más írja, két tanú jelenléte szükséges, akik szintén aláírják nevükkel és lakcímükkel.
Többoldalas dokumentum esetén minden oldalt számozni és aláírni kell. Ha pedig a tanú egyben örökös is, a végrendelet azon része automatikusan érvénytelen. Nem ritka, hogy a „házilag” készített papírok hibásak, vagy egyáltalán nem kerülnek elő időben. A közjegyzői és ügyvédi nyilvántartás viszont garanciát ad arra, hogy a dokumentum előkerül a hagyatéki eljárás során.
A végrendeletben kizárhatunk örököst az örökségből?
Előfordulhat, hogy valaki azt szeretné, valamelyik hozzátartozója ne részesüljön az örökségből. Ilyenkor két lehetősége van: kizárás és kitagadás. Gyakran keverik a két fogalmat, pedig jelentős a különbség. Kizárás esetén az örökös a kötelesrészhez – vagyis az örökség egyharmadához – továbbra is hozzájut. Kitagadás viszont csak rendkívüli esetekben lehetséges, például ha az örökös az örökhagyó életére tör. Ilyenkor a pontos okot a végrendeletben is fel kell tüntetni. A kizárás és kitagadás kérdéskörével, a kitagadás lehetséges okaival korábban már mi is részletesen foglalkoztunk.
Búcsút vehetsz az örökségtől, ha ez van a végrendeletben
Van más lehetőség is a végrendeleten kívül az örökség rendezésére?
Nem csak végrendelettel lehet rendezni az örökség kérdését. Létezik az öröklési szerződés, amelyben a leendő örökös két dolgot vállal:
- az örökhagyó gondozását,
- az örökhagyó ellátását.
Ez komoly elköteleződés mindkét fél részéről, és szigorú formai szabályok vonatkoznak rá, ezért szintén szakember segítsége javasolt