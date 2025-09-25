Ha ezt megteszed, garantált, hogy halálod után is gondoskodsz a szeretteidről

Bármennyire nehéz róla beszélni, egyszer mindenkinek szembe kell néznie az elmúlással. Sokan úgy érzik, még korai ilyesmivel foglalkozni, mások pedig szándékosan halogatják a döntést. Pedig a végrendelet nem más, mint előrelátás és gondoskodás: biztosíték arra, hogy szeretteink valóban úgy örököljenek, ahogyan mi szeretnénk. A közjegyzők tapasztalatai szerint azonban még mindig rengeteg tévhit kering a témában, és gyakran éppen a formai hibák miatt válik érvénytelenné egy-egy dokumentum. Összeszedtük, mire kell odafigyelni a végrendelet készítése során.

Hogyan írjunk úgy végrendeletet, hogy mindenki megörökölje, amit szeretnénk? Mutatjuk!

Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Duplázódott a végrendelkezők száma

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint az elmúlt tíz évben megduplázódott azok száma, akik hivatalos végrendeletet tesznek. Különösen gyakori ez a második házasságban élőknél, ahol az egyik félnek korábbi kapcsolatból is született gyermeke. Ők sokszor szeretnék elérni, hogy a közös és a nem közös gyerekek egyformán részesüljenek a vagyonból.

Ha azonban mindenről a törvény rendelkezik, az öröklés másként alakulhat. Felhívták rá a figyelmet, ha a törvényi szabályokra bízzák az öröklést, akkor kevesebbet örököl annak a gyermeke, aki hamarabb hal meg, ilyenkor ugyanis a túlélő házastárs is örököl egy gyermekrészt, az ő halála után pedig a volt házastársa korábbi kapcsolatából származó gyermek nem válik örökösévé.

Mikor lehet igazán fontos a végrendelet?

A végrendelet akkor is kulcsszerepet játszhat, ha valakinek nincsenek gyermekei, és a szülei sem élnek már. Ilyenkor ugyanis a törvény az oldalági rokonokat részesíti előnyben – még akkor is, ha az örökhagyó inkább barátjára, gondozójára vagy egy jótékonysági szervezetre hagyná vagyonát. Érvényes végrendelet birtokában azonban a hagyaték pontosan oda kerülhet, ahová a tulajdonos szánta.

Kit nevezhetünk meg örökösként?

A válasz egyszerű: bárkit. Gyermek, testvér, barát vagy akár egy segítő szomszéd is örökölhet. A lényeg, hogy végrendelkezni csak személyesen lehet, közjegyző előtt vagy írásban. A szóbeli végrendelet csak rendkívüli, életveszélyes helyzetben érvényes. Ilyenkor az örökhagyónak két tanú jelenlétében, mindenki által érthető nyelven kell elmondania végakaratát. Fontos: ha az életveszély elmúlik, és 30 napon belül lehetőség nyílik írásbeli végrendeletre, a szóbeli változat hatályát veszti.