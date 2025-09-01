1 órája
Fendler Judit: edukálni akartam a véleménycikkel, nem politikai üzenetet küldeni
Fendler Judit nemrégiben nyilvánosan véleményt formált a magyar egészségügyről. Véleménycikkének, mint hangsúlyozta, elsősorban edukatív üzenete volt: a SZTE kancellárja arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a rendszer szidása helyett inkább egészségünkkel kellene többet törődnünk.
A magyarországi egészségügyi ellátás minőségéről, annak közmegítéléséről, illetve anyagi hátterének javíthatóságáról írt véleménycikket nemrégiben Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Kifejtette, hogy az az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésünk jobb, mint több Nyugat-európai ország lakosságáé, jellemzően rövidebbek a várólisták, ráadásul teljeskörű egészségügyi ellátást kapunk társadalombiztosítási járulékunkért cserébe, szemben azokkal a modellekkel, amelyekben valamilyen mértékben a magánbiztosításoknak is szerepük van. Lapunknak most részletesebben is beszélt arról, mi ösztönözte arra, hogy orvos-közgazdászként szakmai véleményt fogalmazzon meg az egészségügyi rendszerünkről.
Méltatlannak érezte a szentesi kórház elleni támadásokat
– Alapvetően nagyon megvisel bennünket az a támadássorozat, amit Szentes miatt kapunk, az utolsó csepp Magyar Péter akciója volt. Sok mindent tettünk Szentesen abban a két évben, amióta az egyetemhez tartozik, rengeteg fejlesztést hajtottunk végre és jelenleg is több beruházás van folyamatban. Az a hecckampány, ami az egészségügy ellen zajlik, véleményem szerint méltatlan és messze nem jellemző a Szegedi Tudományegyetem klinikáira. Az eszközparkunk országosan is egyedülálló , említhetném a kardiológiai és radiológiai eszközparkunkat, robotjainkat, várólistáink rövidebbek, mint az országos átlag, a kubatura szinte mindenütt új vagy felújított, a betegterek 80 százaléka légkondicionált. A támadások apropóján megnéztem a leghitelesebb forrásokat, és egy szélesebb merítéssel szerettem volna azt az üzenetet átadni, hogy a hozzáférésünk az egészségügyi ellátáshoz nemzetközi adatok alapján messze nem olyan rossz, mint ami a percepció - fogalmazott a kancellár.
Értékelni, nem kritizálni kellene az ellátórendszert
Fendler Judit kiemelte: véleménye szerint óriási vívmány, hogy a TB járulékot fizetők teljeskörű ellátást kapnak Magyarországon, ezt meg is kell tartani.
– Ehhez mi olyan ellátást kapunk, amiért arányosan kevesebbet fizetünk, mint más országok polgárai saját hazájukban. Ezt értékelni kellene, nem kritizálni. Ugyanakkor egy szóval nem mondtam, hogy emeljük meg az egészségügyi járulékot, csupán kiszámoltam, mennyit jelentene, ha megemelnék egy vagy két százalékkal. Az viszont szerintem nem igazságos, hogy napi 390 forintért teljeskörű ellátást vásárolhat az is, aki nem itt adózik, nem itt él. Ezt az összeget valóban meg lehetne emelni – mondta.
Szűrővizsgálatok és magánbiztosítás
A SZTE kancellárja cikkében a legfontosabb üzenetnek azt szánta, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy miközben egészségünk 40 százalékban az életmódunkon, többek között azon múlik, hogy járunk-e szűrővizsgálatokra, ezt a magyarok többsége nem teszi meg.
– Ez ügyben az állam még sokat tehetne pozitív vagy negatív ösztönzőkkel, és a szűréseknek helyben történő elérhetőségével - tette hozzá.
Írásában a kancellár szót ejtett kiegészítő magánbiztosítás lehetőségéről is, lapunknak azonban hangsúlyozta: nem akar véleményt nyilvánítani finanszírozási kérdésekben és nem célja, hogy ötleteket adjon a bármiféle reformra.
– Én csupán annyit mondtam, hogy ha valaki megteheti, hogy várólista kivárása helyett kifizeti a műtéti ellátást magánúton, akkor arra legyen biztosítási konstrukció, hiszen jelenleg nagyműtétek esetében nincs ilyen lehetőség. Ez abból a szempontból is előnyös lenne a betegek számára, hogy így a magánszolgáltatókat a biztosító valóban ellenőrizné, így elkerülhető a túlfogyasztás, kizárólag olyan eljárásokat fizettetnének ki a beteggel, amire egyértelműen szüksége van, illetve lenne mögötte minőségbiztosítás – pontosította a sokak által félreértett mondatait.
A kancellár levele nem politikai üzenet volt
Fendler Judit hangsúlyozta, cikkének nem volt politikai üzenete.
– Nem azért írtam, hogy a regnáló politikát erősítsem, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez az igazság. Mindezzel pedig edukálni szeretném a lakosságot: nem szidni kell egy olyan rendszert, amely kevesebb pénzből is jóval többet ad, mint más országoké, hanem megtenni mindent, hogy ne kelljen egészségügyi ellátást igénybe venni – hiszen 40 százalékban mi magunk tudjuk életmódunkkal befolyásolni, hány évet élünk egészségben. Ez pedig az Európai Unióban jelenleg nálunk az egyik legkevesebb – mutatott rá.
