Fendler Judit: edukálni akartam a véleménycikkel, nem politikai üzenetet küldeni

A magyarországi egészségügyi ellátás minőségéről, annak közmegítéléséről, illetve anyagi hátterének javíthatóságáról írt véleménycikket nemrégiben Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Kifejtette, hogy az az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésünk jobb, mint több Nyugat-európai ország lakosságáé, jellemzően rövidebbek a várólisták, ráadásul teljeskörű egészségügyi ellátást kapunk társadalombiztosítási járulékunkért cserébe, szemben azokkal a modellekkel, amelyekben valamilyen mértékben a magánbiztosításoknak is szerepük van. Lapunknak most részletesebben is beszélt arról, mi ösztönözte arra, hogy orvos-közgazdászként szakmai véleményt fogalmazzon meg az egészségügyi rendszerünkről.

Fendler Judit véleménycikkét sokan sokféleképpen értelmezték. Megkérdeztük, mi volt a célja vele. Fotó: Karnok Csaba

Méltatlannak érezte a szentesi kórház elleni támadásokat

– Alapvetően nagyon megvisel bennünket az a támadássorozat, amit Szentes miatt kapunk, az utolsó csepp Magyar Péter akciója volt. Sok mindent tettünk Szentesen abban a két évben, amióta az egyetemhez tartozik, rengeteg fejlesztést hajtottunk végre és jelenleg is több beruházás van folyamatban. Az a hecckampány, ami az egészségügy ellen zajlik, véleményem szerint méltatlan és messze nem jellemző a Szegedi Tudományegyetem klinikáira. Az eszközparkunk országosan is egyedülálló , említhetném a kardiológiai és radiológiai eszközparkunkat, robotjainkat, várólistáink rövidebbek, mint az országos átlag, a kubatura szinte mindenütt új vagy felújított, a betegterek 80 százaléka légkondicionált. A támadások apropóján megnéztem a leghitelesebb forrásokat, és egy szélesebb merítéssel szerettem volna azt az üzenetet átadni, hogy a hozzáférésünk az egészségügyi ellátáshoz nemzetközi adatok alapján messze nem olyan rossz, mint ami a percepció - fogalmazott a kancellár.

Értékelni, nem kritizálni kellene az ellátórendszert

Fendler Judit kiemelte: véleménye szerint óriási vívmány, hogy a TB járulékot fizetők teljeskörű ellátást kapnak Magyarországon, ezt meg is kell tartani.

– Ehhez mi olyan ellátást kapunk, amiért arányosan kevesebbet fizetünk, mint más országok polgárai saját hazájukban. Ezt értékelni kellene, nem kritizálni. Ugyanakkor egy szóval nem mondtam, hogy emeljük meg az egészségügyi járulékot, csupán kiszámoltam, mennyit jelentene, ha megemelnék egy vagy két százalékkal. Az viszont szerintem nem igazságos, hogy napi 390 forintért teljeskörű ellátást vásárolhat az is, aki nem itt adózik, nem itt él. Ezt az összeget valóban meg lehetne emelni – mondta.