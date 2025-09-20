Fontos döntést hozott a domaszéki önkormányzat, ami sokak életét érintheti

Fontos döntést hozott a domaszéki önkormányzat: egyhangúan úgy döntött a képviselő-testület, hogy a település tulajdonba veszi a Domaszék Vendéglőt, vagy ahogy sokan ismerik, a Presszó épületét, miután azt a tulajdonos eladásra kínálta. Hogy miért kell az önkormányzatnak egy saját vendéglő, arról Sziráki Krisztián polgármester beszélt lapunknak.

A Domaszék Vendéglő az önkormányzat tulajdonában működik tovább, de vannak már tervek az egyéb célú hasznosítására is. Fotó: Török János

Nem volt mindegy, milyen profilt kap az értékesítés után a központi ingatlan

– Az épület a központban van, így településképi és üzemeltetési szempontból is kiemelt jelentőségű. Egy új tulajdonos esetén kérdéses, hogy mi lenne az épület sorsa. Nem akartuk, hogy elvesszen a kontroll, hogy ne legyen ráhatásunk, mi történik ezen a központi helyen, ezért amikor megtudtuk, hogy a tulajdonos az értékesítésen gondolkozik, lecsaptunk rá – mesélte a polgármester. Hozzátette, nem csak ezért döntöttek így, hanem azért is, mert határozott terveik vannak az ingatlannal.

A 380 négyzetméteres épületet a 60-as években kocsmának és üzemi étkezdének építették. Amikor 1975-ben megnyílt a helyi iskola, ide került a gyermekétkeztetés is. Jelenleg az egyik része klasszikus presszó, a másik pedig az üzemi konyha étkezővel, ahol a diákok ebédelnek. Azzal, hogy megőrzik a vendéglőt, közétkeztetési funkcióját is meg tudják tartani. Emellett ugyanakkor az is látszik, hogy az épület kiválóan alkalmas közösségi térként való hasznosításra.

Egyszer közösségi tér lehet majd a vendéglőből

– Szeretnénk egy teljes átalakítás során olyan helyet létrehozni, amely támogatja a közösségi életet, teret ad a helyi szervezeteknek, kulturális eseményeknek, és akár egyéb szolgáltatásokat is nyújthat – mondta a polgármester. Megjegyezte: az épület megvásárlása egyelőre csak lehetőséget teremt arra, hogy hosszú távon olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek növelik Domaszék lakosságának komfortérzetét és a település fejlődését szolgálják. – A domaszékiek régóta vágynak közösségi házra, ehhez azonban továbbra is pályázati forrásra lesz szükség. Az elsődleges célt, vagyis hogy megszerezzük az épületet, már teljesítettük, most pedig elkezdhetünk tervezni – mondta Sziráki Krisztián.