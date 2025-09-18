2 órája
Nem mindennapi módon hívják fel a figyelmet a véradásra Csongrád-Csanádban
Hamarosan gyerekeknek szóló mesés kifestővel hívják fel a figyelmet a helyi civilek a véradás fontosságára. Csongrád-Csanád vármegyében a jövő héten 5 településen összesen 12 alkalmat használhatnak ki az érdeklődők arra, hogy csatlakozzanak az idei második, őszi civil véradóhét eseményeihez.
Idén ősszel Erősné Szabó Mária, a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete vezetője lesz a jövő héten a vármegyei civil véradó hét fővédnöke – hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón, amit a szervező Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szervezett Szegeden. Ilyet évente kétszer, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága kérésére rendeznek, sorrendben a mostani a tizenharmadik. A szervezők célja az, hogy civil szervezeteken keresztül minél többen csatlakozzanak az önkéntesekhez.
Kifestőkönyv is készült a véradásról
Varga Mártától, a civil központ csoportvezetőjétől megtudtuk, ezúttal különleges módon, gyerekeknek szóló, mesés kifestővel is népszerűsítik a vármegyében. A foglalkoztató füzetet a szolgáltató központ felkérésére Juhászné Hatvani Valéria makói művészeti grafikus, Ux designer készítette, aki korábban mese- és rajzterápiával is foglalkozott. A foglalkoztató füzet a véradás folyamatát kíséri végig könnyen feldolgozható formában egy rövid mesén keresztül. Célja az, hogy a véradó szülők tudjanak saját gyermekeikkel – számukra is érthető módon – beszélni erről a betegeket mentő önzetlen segítségadásról. Mindenki vihet majd haza belőle.
– Úgy gondolom, ez hiánypótló kiadvány – mondta az alkotó. – A gyerekek így szüleik példáján keresztül érthetik meg a segítségnyújtás fontosságát – tette hozzá.
A véradóhét 12 alkalmat kíván jót tenni
Sasvári Krisztina a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei igazgatója a mostani programtól azt reméli, minden korosztályt meg tudnak szólítani. A civil véradókat országszerte a jövő héten, szeptember 22. és 26. között várják. Csongrád-Csanád Vármegyében 5 településen összesen 12 alkalmat lehet kihasználni arra, hogy bárki csatlakozzon a kezdeményezéshez.
