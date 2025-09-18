szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

21°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kreatív megoldás

2 órája

Nem mindennapi módon hívják fel a figyelmet a véradásra Csongrád-Csanádban

Címkék#alkotó#Civil Véradóhét#véradás

Hamarosan gyerekeknek szóló mesés kifestővel hívják fel a figyelmet a helyi civilek a véradás fontosságára. Csongrád-Csanád vármegyében a jövő héten 5 településen összesen 12 alkalmat használhatnak ki az érdeklődők arra, hogy csatlakozzanak az idei második, őszi civil véradóhét eseményeihez.

Szabó Imre

Idén ősszel Erősné Szabó Mária, a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete vezetője lesz a jövő héten a vármegyei civil véradó hét fővédnöke – hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón, amit a szervező Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szervezett Szegeden. Ilyet évente kétszer, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága kérésére rendeznek, sorrendben a mostani a tizenharmadik. A szervezők célja az, hogy civil szervezeteken keresztül minél többen csatlakozzanak az önkéntesekhez.

véradóhét
A véradóhét beharangozó sajtótájékoztatójának résztvevői. Fotó: Varga Márta

Kifestőkönyv is készült a véradásról 

Varga Mártától, a civil központ csoportvezetőjétől megtudtuk, ezúttal különleges módon, gyerekeknek szóló, mesés kifestővel is népszerűsítik a vármegyében. A foglalkoztató füzetet a szolgáltató központ felkérésére Juhászné Hatvani Valéria makói művészeti grafikus, Ux designer készítette, aki korábban mese- és rajzterápiával is foglalkozott. A foglalkoztató füzet a véradás folyamatát kíséri végig könnyen feldolgozható formában egy rövid mesén keresztül. Célja az, hogy a véradó szülők tudjanak saját gyermekeikkel – számukra is érthető módon – beszélni erről a betegeket mentő önzetlen segítségadásról. Mindenki vihet majd haza belőle.

– Úgy gondolom, ez hiánypótló kiadvány – mondta az alkotó. – A gyerekek így szüleik példáján keresztül érthetik meg a segítségnyújtás fontosságát – tette hozzá. 

A véradóhét 12 alkalmat kíván jót tenni

Sasvári Krisztina a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei igazgatója a mostani programtól azt reméli, minden korosztályt meg tudnak szólítani. A civil véradókat országszerte a jövő héten, szeptember 22. és 26. között várják. Csongrád-Csanád Vármegyében 5 településen összesen 12 alkalmat lehet kihasználni arra, hogy bárki csatlakozzon a kezdeményezéshez.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu