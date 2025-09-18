Verekedésből autós üldözés: vádat emelt az ügyészség

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik egy tanyán történt szóváltás után a sértetteket földre lökték, ütötték és rugdosták.

Verekedés majd autós üldözés. Fotó: Magyarország Ügyészsége

A megtámadottak autóval próbáltak elmenekülni, de a vádlottak vascsővel megrongálták a járművet, majd egy másik autóval üldözőbe vették őket. Szándékosan nekihajtottak a menekülők kocsijának, és többször megpróbálták leszorítani őket az útról. Az üldözést végül az szakította félbe, hogy a vádlottak járműve meghibásodott. Az ügyészség közúti veszélyeztetés, rongálás és könnyű testi sértés miatt emelt vádat, a bíróság dönt majd a férfiak bűnösségéről.