Vádemelés

6 órája

Verekedésből autós üldözés: vádat emelt az ügyészség

Verekedés miatt emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség két férfival szemben, akik a szóváltást követően bántalmazták a sértetteket, majd autóval is üldözőbe vették őket.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik egy tanyán történt szóváltás után a sértetteket földre lökték, ütötték és rugdosták. 

verekedés
Verekedés majd autós üldözés.  Fotó: Magyarország Ügyészsége 

A megtámadottak autóval próbáltak elmenekülni, de a vádlottak vascsővel megrongálták a járművet, majd egy másik autóval üldözőbe vették őket. Szándékosan nekihajtottak a menekülők kocsijának, és többször megpróbálták leszorítani őket az útról. Az üldözést végül az szakította félbe, hogy a vádlottak járműve meghibásodott. Az ügyészség közúti veszélyeztetés, rongálás és könnyű testi sértés miatt emelt vádat, a bíróság dönt majd a férfiak bűnösségéről.

 

