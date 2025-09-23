szeptember 23., kedd

Szegedi hírek

1 órája

Durva parkolási vita fajult tettlegességig Szegeden

Címkék#Feketesas utca#verekedés#vascső#Szeged

Kedd kora délután egy parkolási vita fajult tettlegessé.Verekedés volt Szegeden, egy gépkocsi sofőrje vasrúddal támadt egy fiatal férfira, a szemtanú szerint az incidens váratlanul történt.

Berecz Blanka

Parkolási vita fajult tettlegességig, verekedés volt Szegeden. 

Verekedés volt Szegeden
Verekedés volt Szegeden kedden, vascsővel vert el egy férfit. Illusztráció: Shutterstock

Verekedés volt Szegeden a Feketesas utcában 

Kedd kora délután egy parkolási vita fajult erőszakossá a Feketesas utcában. Egy szemtanú, csoportban megosztott, beszámolója szerint a gépkocsi sofőrje a kocsijából elővett egy vascsövet, majd azzal rátámadt a fiatal férfira. A tanú elmondása szerint az incidens szinte a semmiből jött, felkészülni sem lehetett rá. A nő közbeavatkozni nem tudott, de mivel végignézte a verekedést, így készen áll tanúskodni a megtámadott férfi mellett. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a rendőrség is tud a bántalmazásról, jelenleg is vizsgálják a történteket. Az ügy kapcsán kerestük a hatóságokat, amint válaszolnak, megírjuk. 

Parkolási viták

Nemrég írtunk arról, hogy milyen vitákat és kellemetlenségeket szülhet, ha a sofőr olyan parkolót foglal el, ami nem őt illetné meg. Például a családos parkolót használni annak, akinek nem kellene, bármilyen irányból nézzük, hiába nincs rá szabály, elég nagy bunkóság. Az odáig rendben van, hogy a KRESZ nem ismeri a családos parkolót, de az ember csak több már, mint a jogszabályok összessége. Vannak íratlan szabályok is, amiket illik betartani. Ilyen az is, hogy nem vesszük el a helyet azok elől, akiknek az üzletek kedvezni szeretnének. Ez is egy íratlan szabály, amit, ha nem tart be valaki, könnyen és joggal sütik rá, hogy „Nézd már milyen bunkó!”

Szegedi hírek

