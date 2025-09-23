1 órája
Durva parkolási vita fajult tettlegességig Szegeden
Kedd kora délután egy parkolási vita fajult tettlegessé.Verekedés volt Szegeden, egy gépkocsi sofőrje vasrúddal támadt egy fiatal férfira, a szemtanú szerint az incidens váratlanul történt.
Parkolási vita fajult tettlegességig, verekedés volt Szegeden.
Verekedés volt Szegeden a Feketesas utcában
Kedd kora délután egy parkolási vita fajult erőszakossá a Feketesas utcában. Egy szemtanú, csoportban megosztott, beszámolója szerint a gépkocsi sofőrje a kocsijából elővett egy vascsövet, majd azzal rátámadt a fiatal férfira. A tanú elmondása szerint az incidens szinte a semmiből jött, felkészülni sem lehetett rá. A nő közbeavatkozni nem tudott, de mivel végignézte a verekedést, így készen áll tanúskodni a megtámadott férfi mellett. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a rendőrség is tud a bántalmazásról, jelenleg is vizsgálják a történteket. Az ügy kapcsán kerestük a hatóságokat, amint válaszolnak, megírjuk.
Parkolási viták
Nemrég írtunk arról, hogy milyen vitákat és kellemetlenségeket szülhet, ha a sofőr olyan parkolót foglal el, ami nem őt illetné meg. Például a családos parkolót használni annak, akinek nem kellene, bármilyen irányból nézzük, hiába nincs rá szabály, elég nagy bunkóság. Az odáig rendben van, hogy a KRESZ nem ismeri a családos parkolót, de az ember csak több már, mint a jogszabályok összessége. Vannak íratlan szabályok is, amiket illik betartani. Ilyen az is, hogy nem vesszük el a helyet azok elől, akiknek az üzletek kedvezni szeretnének. Ez is egy íratlan szabály, amit, ha nem tart be valaki, könnyen és joggal sütik rá, hogy „Nézd már milyen bunkó!”
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Befejeződött Koncz Judit rejtélyes halálának ügye, felmentették a vádlottat – galériával
Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával
Szegedi hírek
- „Semmi közöm az eltűnéséhez és a halálához sem” – felmentették a Koncz Judit meggyilkolásával vádolt férfit
- Egy apró szegedi étterem nagy diadala: az ország legjobbjai közé került
- Évekig őrizgette telefonján nevelt a lányáról készült intim videót
- Kié lesz az irányítás? Külföldi szakértők keresnek választ a migráció kihívásaira
- 910 kilométer, nyolc nap, végtelen élmény – egy szegedi bringás kalandja a Duna eldugott kanyonjaiban