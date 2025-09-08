Így látták olvasóink a tegnapi vérholdat – galériával

A vérhold olyan teljes holdfogyatkozás, amikor a Hold a Föld árnyékába kerül, és nem tűnik el teljesen, hanem vöröses árnyalatot kap.

A vérhold egy kimondottan látványos csillagászati jelenség. Illusztráció: Shutterstock

Mitől jön létre a vérhold?

Ez azért történik, mert a Nap fénye a Föld légkörén áthaladva szóródik, a rövidebb hullámhosszú fény (kék, zöld) jobban szétszóródik, míg a hosszabb hullámhosszú vörös fény „megkerüli” a Földet, és így a Hold felszínére vetül. Emiatt a Hold színe sötét narancstól a mélyvörösig terjedhet.

A „vérhold” elnevezés inkább költői vagy népszerűsítő kifejezés, tudományosan egyszerűen teljes holdfogyatkozásnak hívjuk.