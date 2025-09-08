szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

29°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csillagászati jelenség

1 órája

Így látták olvasóink a tegnapi vérholdat – galériával

Címkék#légkör#Föld#jelenség

Tegnap egy rendkívül látványos csillagászati jelenségek lehettünk tanúi. A vérholdat sok olvasónk megörökítette, most galériába szedve mutatjuk be ezeket a fotókat.

Vass Viktor

A vérhold olyan teljes holdfogyatkozás, amikor a Hold a Föld árnyékába kerül, és nem tűnik el teljesen, hanem vöröses árnyalatot kap.

Elképesztő látványt nyújtott a vérhold.
A vérhold egy kimondottan látványos csillagászati jelenség. Illusztráció: Shutterstock

Mitől jön létre a vérhold?

Ez azért történik, mert a Nap fénye a Föld légkörén áthaladva szóródik, a rövidebb hullámhosszú fény (kék, zöld) jobban szétszóródik, míg a hosszabb hullámhosszú vörös fény „megkerüli” a Földet, és így a Hold felszínére vetül. Emiatt a Hold színe sötét narancstól a mélyvörösig terjedhet.

A „vérhold” elnevezés inkább költői vagy népszerűsítő kifejezés, tudományosan egyszerűen teljes holdfogyatkozásnak hívjuk.

Így látták olvasóink a vérholdat

Fotók: DM

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu