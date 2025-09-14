Hiába tudnak mindent, mégis sorra buknak meg a tanulóvezetők – ez a rejtélyes ok áll a háttérben

A vezetéstől való félelem nem ciki, főleg városunkban. A jogosítványt megszerezni Szegeden a legnehezebb – állítják többen, még az oktatók is azt vallják, hogy a tanulóvezetőknek nincs könnyű dolguk a városban. A jogosítvány megszerzése nemcsak a technikai tudáson múlik, a siker kulcsa, vagy éppen legnagyobb akadálya a tanulóvezető pszichés állapota és kiegyensúlyozottsága is lehet. A tanulóvezetők nagy része már az első vizsgán elbukik,– pedig az oktatója szerint minden tudása adott hozzá – ,csak éppen a szorongás és a stressz gátolja meg abban, hogy ezt a tudást egy éles helyzetben is bemutassa.

A vezetéstől való félelem nem ciki, egyre több tanulóvezető szenved tőle. Illusztráció: Shutterstock

Így győzhető le a vezetéstől való félelem

A vizsgadrukk leküzdése nem egyszerű. Az izgalom természetes, de sokaknál túlmutat az egészséges állapoton. – Harminc évvel ezelőtt jóval kevesebb autó volt az utakon, a forgalom is teljesen másként működött. Ma mindenki siet, stresszes, türelmetlen. Ebbe a közegbe csöppen bele egy tanulóvezető, aki eleve a komfortzónáján kívül van – mesélte lapunknak Urbán József, aki tanulóvezetőknek tart mentáltréningeket.

Urbán József szerint ehhez hozzájárul a mai fiatalok figyelmének drasztikus csökkenése, valamint az azonnali élmények és eredmények iránti igény is.

A közösségi médiában terjedő rövid videós tartalmak azonnali sikerélményt sugalnak, miközben a jogosítvány megszerzése hosszú hónapok kitartó munkájának eredménye, sokszor hullámvölgyekkel telítve. Ez a kettősség sokaknál frusztrációt okoz.

Amikor már nem elég a rutin

Előfordul, hogy a tanulóvezető akarata és tudása mégis kudarcba fullad. Ez mély nyomot hagyhat bennük, mert úgy érezhetik, hogy hiába a sok munka és elköltött pénz, mégsem tudják megugrani a sikeres vizsga szintjét. Miközben már technikailag képesek lennének erre.

– Gyakori, hogy az oktató szerint minden rendben, a diák mégis újra és újra megbukik. Sok esetben a mentális gátak az akadályok – magyarázta Urbán József. Hozzátette, hogy a szorongás jelei közé tartozhat a túlzott pánik, a koncentráció hiánya, a túlzott önkritika vagy a teljes leblokkolás az éles vizsgahelyzetben. Ilyenkor nem elég a vezetői tudás, hanem következetes eszközökre van szükség ahhoz, hogy a vezetőjelölt nyugodtan és koncentráltan teljesíthessen.