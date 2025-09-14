szeptember 14., vasárnap

Hiába tudnak mindent, mégis sorra buknak meg a tanulóvezetők – ez e rejtélyes ok áll a háttérben

A jogosítvány megszerzése nem csupán technikai tudás kérdése. A vezetéstől való félelem és a vizsgadrukk sok tanulóvezető legnagyobb akadálya Szegeden. Mutatjuk, milyen módszerek vannak.

Berecz Blanka

A vezetéstől való félelem nem ciki, főleg városunkban. A jogosítványt megszerezni Szegeden a legnehezebb – állítják többen, még az oktatók is azt vallják, hogy a tanulóvezetőknek nincs könnyű dolguk a városban. A jogosítvány megszerzése nemcsak a technikai tudáson múlik, a siker kulcsa, vagy éppen legnagyobb akadálya a tanulóvezető pszichés állapota és kiegyensúlyozottsága is lehet. A tanulóvezetők nagy része már az első vizsgán elbukik,– pedig az oktatója szerint minden tudása adott hozzá – ,csak éppen a szorongás és a stressz gátolja meg abban, hogy ezt a tudást egy éles helyzetben is bemutassa. 

A vezetéstől való félelem valós ok.
A vezetéstől való félelem nem ciki, egyre több tanulóvezető szenved tőle. Illusztráció: Shutterstock

Így győzhető le a vezetéstől való félelem

A vizsgadrukk leküzdése nem egyszerű. Az izgalom természetes, de sokaknál túlmutat az egészséges állapoton. – Harminc évvel ezelőtt jóval kevesebb autó volt az utakon, a forgalom is teljesen másként működött. Ma mindenki siet, stresszes, türelmetlen. Ebbe a közegbe csöppen bele egy tanulóvezető,  aki eleve a komfortzónáján kívül van – mesélte lapunknak Urbán József, aki tanulóvezetőknek tart mentáltréningeket. 

Urbán József szerint ehhez hozzájárul a mai fiatalok figyelmének drasztikus csökkenése, valamint az azonnali élmények és eredmények iránti igény is.

 A közösségi médiában terjedő rövid videós tartalmak azonnali sikerélményt sugalnak, miközben a jogosítvány megszerzése hosszú hónapok kitartó munkájának eredménye, sokszor hullámvölgyekkel telítve. Ez a kettősség sokaknál frusztrációt okoz. 

Amikor már nem elég a rutin

 Előfordul, hogy a tanulóvezető akarata és tudása mégis kudarcba fullad. Ez mély nyomot hagyhat bennük, mert úgy érezhetik, hogy hiába a sok munka és elköltött pénz, mégsem tudják megugrani a sikeres vizsga szintjét. Miközben már technikailag képesek lennének erre. 

– Gyakori, hogy az oktató szerint minden rendben, a diák mégis újra és újra megbukik. Sok esetben a mentális gátak az akadályok – magyarázta Urbán József. Hozzátette, hogy a szorongás jelei közé tartozhat a túlzott pánik, a koncentráció hiánya, a túlzott önkritika vagy a teljes leblokkolás az éles vizsgahelyzetben. Ilyenkor nem elég a vezetői tudás, hanem következetes eszközökre van szükség ahhoz, hogy a vezetőjelölt nyugodtan és koncentráltan teljesíthessen. 

A légzőgyakorlatok, a fókuszálási technikák, a vizualizációk vagy az önbeszéd tudatos alakítása segíthetnek megküzdeni a vizsgahelyzettel, mint magas stresszfaktorral. A szakember hangsúlyozza, hogy ezek a készségek nem egyik napról a másikra épülnek be, a változás több hónapos munka eredményeként érhető el. 

Egyre több a nehézség

Urbán József sport mentálcoach-ként azt tapasztalja, hogy egyre több nehézség merül fel a tanulóvezetés körül. A Szegedi Tudományegyetem sportkommunikátor szakán végzett, majd tréningeket indított sportolóknak és tanulóvezetőknek. Az utóbbi időben azonban egyre többen keresik meg olyanok is, akik ugyan már megszerezték a jogosítványukat, de nem mernek egyedül autóba ülni. Szerinte a mentális tréning az üzleti világban és a sportban már bevett gyakorlat, de a társadalomban még mindig sok előítélet övezi. Ahogy korábban a személyi edző vagy a magántanár is szokatlannak számított, ma már teljesen természetes. Hasonló úton jár a mentáltréning is, lassan egyre inkább elfogadottá válik, és nemcsak a vizsga, hanem később az önálló vezetés során is megkönnyítheti a vezetők életét.

 

