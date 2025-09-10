szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

A félelem szaga

Címkék#nyár#jegyzet#viharkár#Szeged#zivatar

Percek alatt fordult fel a világ Szegeden. A vihar szó szerint átrajzolta a város képét. Aki átélte, nem felejti el egykönnyen: fákat tépett ki a szél, tetőket bontott meg, autók váltak ronccsá, és órákra eltűnt az áram, az internet, a külvilág. De a káoszból végül összefogás született.

Berecz Blanka

Percek alatt vált apokaliptikussá Szeged, a vihar átrajzolta a városképet. Fák és ágak zuhantak a parkoló autókra, tetőcserepeket repített messzire az orkán erejű szél.

A vihar mindenki szemét felnyitotta.
A vihar összefogást is eredményezett Szegeden. Illusztráció: DM

A szegedi vihar sok mindenre megtanított

Életemben először voltam tanúja a vihar pusztító erejének. A 24 életévem alatt ilyet még tényleg nem láttam. Mindezt, csak a tévében. Az ember addig nem fél, amíg a saját bőrén meg nem tapasztalja a rosszat. Ez olyan, mint a jó tanács: addig nem fogadjuk meg, amíg magunk rá nem jövünk a miértekre és az okokra. És most van mitől félni, a katasztrófa valósággá vált. Időzített bombává vált a légkör, az első pusztítás után újabb várható. Egymást riogatjuk, de közben magunk is félünk. Tudatosan nem parkolunk fák alá, összecsukjuk a kerti napernyőt, hiszen egyik pillanatról a másikra bekövetkezhet a legrosszabb forgatókönyv. A város azonban megmutatta, hogy akkor sincs baj, ha káosszá válik az élet. Példátlan összefogás indult a vihar csendjében. Helyi kormánypárti képviselők számára nem volt kérdés, hogy kesztyűt húznak és a katasztrófavédelemmel, a város illetékeseivel együtt megszüntetik az áldatlan állapotokat. Sok kéz sokra megy. A szegediek egymásnak önzetlenül segítettek, miközben a mindennapokban elsétálnak egymás mellett. Nem hiába tartja a közmondás: "az igaz barátot csak a bajban ismeri meg az ember". Mindegy, hogy ki fia borja, a segítség mindenkinek jár. 

Néhány nappal ezelőtt biztosan nem gondoltuk volna, hogy a modern világban nem lesz internet, egy időre megszűnik a külvilág. Egyes településeken és városrészeken több tíz órán keresztül megszűnt az áramszolgáltatás. Nem volt közösségi média, nem volt chat és miegyéb internetes tevékenység. Helyette gyertyafényes beszélgetés, úgy, mint a régi szép időkben. Az ítéletidő két dologra tanított bennünket: nem vagy egyedül, de értékeld az élet minden pillanatát. Nyitott szemmel járj!

 

Jegyzet

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu