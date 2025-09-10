A félelem szaga

Percek alatt vált apokaliptikussá Szeged, a vihar átrajzolta a városképet. Fák és ágak zuhantak a parkoló autókra, tetőcserepeket repített messzire az orkán erejű szél.

A vihar összefogást is eredményezett Szegeden. Illusztráció: DM

A szegedi vihar sok mindenre megtanított

Életemben először voltam tanúja a vihar pusztító erejének. A 24 életévem alatt ilyet még tényleg nem láttam. Mindezt, csak a tévében. Az ember addig nem fél, amíg a saját bőrén meg nem tapasztalja a rosszat. Ez olyan, mint a jó tanács: addig nem fogadjuk meg, amíg magunk rá nem jövünk a miértekre és az okokra. És most van mitől félni, a katasztrófa valósággá vált. Időzített bombává vált a légkör, az első pusztítás után újabb várható. Egymást riogatjuk, de közben magunk is félünk. Tudatosan nem parkolunk fák alá, összecsukjuk a kerti napernyőt, hiszen egyik pillanatról a másikra bekövetkezhet a legrosszabb forgatókönyv. A város azonban megmutatta, hogy akkor sincs baj, ha káosszá válik az élet. Példátlan összefogás indult a vihar csendjében. Helyi kormánypárti képviselők számára nem volt kérdés, hogy kesztyűt húznak és a katasztrófavédelemmel, a város illetékeseivel együtt megszüntetik az áldatlan állapotokat. Sok kéz sokra megy. A szegediek egymásnak önzetlenül segítettek, miközben a mindennapokban elsétálnak egymás mellett. Nem hiába tartja a közmondás: "az igaz barátot csak a bajban ismeri meg az ember". Mindegy, hogy ki fia borja, a segítség mindenkinek jár.

Néhány nappal ezelőtt biztosan nem gondoltuk volna, hogy a modern világban nem lesz internet, egy időre megszűnik a külvilág. Egyes településeken és városrészeken több tíz órán keresztül megszűnt az áramszolgáltatás. Nem volt közösségi média, nem volt chat és miegyéb internetes tevékenység. Helyette gyertyafényes beszélgetés, úgy, mint a régi szép időkben. Az ítéletidő két dologra tanított bennünket: nem vagy egyedül, de értékeld az élet minden pillanatát. Nyitott szemmel járj!