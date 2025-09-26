3 órája
Szigor jön a Vinteden: adózni kell az eladások után és a tranzakciókat is ellenőrzik
Sokakat meglephet, hogy a neten eladott használt holmik után bizonyos értékhatár felett adót kell fizetni. A Vinted platformon egyre szigorúbb szabályok érvényesek, miközben a kínálat folyamatosan bővül, és a vásárlók számára a „second hand” már nemcsak ruhákat, hanem elektronikai és luxuscikkeket is kínál.
Sokakat meglepetésként érhet az, hogy egy bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmik után adózni kell. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) szerint ugyanis az eladásból származó bevétel jövedelemnek minősülhet. A Vinted platformon való értékesítést szigorítják.
Adót kell fizetni a Vinted platformon
Például egy ruha, cipő vagy könyv értéke meghaladja a 600 ezer forintot, akkor a különbözet után 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni. Számlák hiányában a bevétel 25 százalékát tekintik jövedelemnek, amely 200 ezer forintig adómentes. Az adóhatóság az online piacterektől, mint a Vinted-től, a DAC7 uniós irányelveknek köszönhetően, adatokat is bekérhet, így ma már a mesterséges intelligencia is segíti a nagyobb forgalmat bonyolító eladók kiszűrését. Aki rendszeresen, haszonszerzés céljából értékesít, annak akár adószámot kell kiváltania, sőt vállalkozóként kell tevékenykednie. A magánszemélyeknek ugyanakkor számla helyett elegendő egy egyszerű bizonylatot kiállítaniuk az eladásról, amely tartalmazza többek között az eladó nevét, adóazonosítóját, a termék megnevezését és a bevétel összegét. A döntés részleteiről a Pénzcentrum portál számolt be bővebben.
Használtpiaccá vált
A Vinted kínálatát böngészve valóban vannak olyan eladó tárgyak, amik értéke meghaladja a 600 ezer forintot. Találtunk 850 ezer forintért egy eredeti Rolex karórát, de egy millió forintos Cartier karkötőt és ugyanezen márka óráját is mindössze 2 millió forintért. A designer darabok szállítása egyébként jóval többe is kerül, mint egy fast fashion darabé. Ezek megvásárlásakor több tízezer forintos szállítási költséggel is számolni kell, ám a kétmilliós ár mellett ez már elenyésző tételnek számít. A Vinted neve rövid idő alatt összeforrt a használt ruhák online adásvételével, ám ma már messze nem csak erről van szó. A platformon már nemcsak ruhadarabokat és kiegészítőket lehet venni és eladni, de nemrégiben már számítógépekkel és háztartási cikkekkel is bővítették a kínálatot. Cipők és kabátok mellett találkozhatunk turmixgépekkel, játékkonzolokkal, edénykészletekkel, könyvekkel, gyerekbútorokkal, sportfelszereléssel vagy akár babakocsikkal is. A kínálat folyamatosan színesedik, a felhasználók pedig mindinkább apróhirdetési felületként tekintenek rá.
A Vinted lehet a használtcikkek új óriása
A trend jól mutatja a vásárlói szokások átalakulását: egyre többen keresik a megfizethető, fenntartható alternatívákat, és a „second hand” már nem csupán a ruhásszekrényre korlátozódik, a Vinted lehet a következő nagy szereplő a használtcikkek univerzumában.
