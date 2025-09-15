1 órája
Bezárták a Szent István téri víztornyot
Szegeden szeptembertől nagyszabású felújítás kezdődött a Szent István téri víztoronynál. A víztorony teljes szigetelési és állagmegóvási munkálatokon esik át, amelyek november végéig tartanak.
Felújítási munkálatok miatt lezárják a Szent István téren található víztornyot Szegeden.
Teljes szigetelési és állagmegóvási munkálatok zajlanak szeptember 7-től kezdődően. A rekonstrukció várhatóan november végéig tart. A munkák során a víztorony medencetetője új védőréteget kap, megújul a járófelületek szigetelése a kilátószinten és a körerkélyeken. Korszerűsítik a galambriasztó rendszert és megtisztítják a torony külső lábazatát, majd az eredeti színekkel megegyező festést kap, amelyre egy anti-graffiti bevonat is felkerül, megelőzve az esetleges rongálásokat – tájékoztat a Szegedi Vízmű a weboldalán.
A víztorony a felújítás időtartama alatt nem fogad látogatókat.
