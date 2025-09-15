szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rekonstrukciós munkák

1 órája

Bezárták a Szent István téri víztornyot

Címkék#Szent István téri#víztorony#Szegedi Vízmű

Szegeden szeptembertől nagyszabású felújítás kezdődött a Szent István téri víztoronynál. A víztorony teljes szigetelési és állagmegóvási munkálatokon esik át, amelyek november végéig tartanak.

Joó Fanni

Felújítási munkálatok miatt lezárják a Szent István téren található víztornyot Szegeden.

A Szent István téri víztorony egy tavaszi napon, előtte embertömeg
A szegedi Szent István téri víztorony a felújítás alatt nem látogatható. Fotó: DM

Teljes szigetelési és állagmegóvási munkálatok zajlanak szeptember 7-től kezdődően. A rekonstrukció várhatóan november végéig tart. A munkák során a víztorony medencetetője új védőréteget kap, megújul a járófelületek szigetelése a kilátószinten és a körerkélyeken. Korszerűsítik a galambriasztó rendszert és megtisztítják a torony külső lábazatát, majd az eredeti színekkel megegyező festést kap, amelyre egy anti-graffiti bevonat is felkerül, megelőzve az esetleges rongálásokat – tájékoztat a Szegedi Vízmű a weboldalán.

A víztorony a felújítás időtartama alatt nem fogad látogatókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu