1 órája
Áll a bál a Wenckheim-kastély körül, újabb bezáró bolt Szegeden
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb történéseit és híreit. Feszült a helyzet a Wenckheim-kastély körül.
Magyarország szabad ország, minden pályázaton az indul, aki szeretne – kommentálta lapunk megkeresésére Békés vármegye főispánja a tényt, hogy a Márki-Zay Péter polgármester vezette önkormányzat ismét pályázik a 70 kilométerrel arrébb található műemlékre. A szabadkígyósi Wenckheim-kastély sorsa újabb hullámokat vetett.
Wenckheim-kastély: Békés vármegye főispánja szerint Márki-Zay Péter identitás és érték nélküli politikai szélhámos
Hódmezővásárhely önkormányzata ismét beadja pályázatát a Wenckheim-kastély tulajdonjogára. Ez derült ki a szeptember 8-án lapunkhoz is eljuttatott közleményből.
Tizenegy évre ítéltek egy haragosát meggyilkoló mezőhegyesi férfit
A Szegedi Ítélőtábla kedden jogerősen tizenegy év fegyházbüntetéssel sújtott egy mezőhegyesi férfit. A vádlottat emberölés miatt ítélték el, mert 2022 őszén meggyilkolta egyik haragosát.
Elvesztette uralmát a jármű felett, majd árokba csapódott az idős nő – galériával
A 65 év körüli nő autójával Hódmezővásárhely irányából közlekedett Békéssámson irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyarban feltehetőleg a vizes aszfalton elvesztette uralmát a járműve felett.
Támogatás vagy sarc? – Szegeden a legdrágább a kismamabérlet
Családbarát város? Nagyon úgy néz ki, hogy csak a szlogen szintjén. A bérletárak Szegeden úgy elszálltak, hogy még a fővárosi tömegközlekedés is olcsóbb. Különösen a kismamák számára.
Újabb bolt zár be Szegeden, most egy ismert ruhabolt húzza le a rolót
Már csak egy hónap maradt hátra. Hamarosan bezár egy női ruhabolt Szegeden. A végkiárusítás már megkezdődött, minden jel arra utal, hogy az üzlet megszűnik. Mutatjuk, mi áll a döntés hátterében.