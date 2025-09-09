szeptember 9., kedd

Áll a bál a Wenckheim-kastély körül, újabb bezáró bolt Szegeden

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb történéseit és híreit. Feszült a helyzet a Wenckheim-kastély körül.

Delmagyar.hu

Magyarország szabad ország, minden pályázaton az indul, aki szeretne – kommentálta lapunk megkeresésére Békés vármegye főispánja a tényt, hogy a Márki-Zay Péter polgármester vezette önkormányzat ismét pályázik a 70 kilométerrel arrébb található műemlékre. A szabadkígyósi Wenckheim-kastély sorsa újabb hullámokat vetett.

Wenckheim-kastély
A Wenckheim-kastély körül megint forr a levegő. Fotó: DM

Wenckheim-kastély: Békés vármegye főispánja szerint Márki-Zay Péter identitás és érték nélküli politikai szélhámos

Hódmezővásárhely önkormányzata ismét beadja pályázatát a Wenckheim-kastély tulajdonjogára. Ez derült ki a szeptember 8-án lapunkhoz is eljuttatott közleményből.

Tizenegy évre ítéltek egy haragosát meggyilkoló mezőhegyesi férfit

A Szegedi Ítélőtábla kedden jogerősen tizenegy év fegyházbüntetéssel sújtott egy mezőhegyesi férfit. A vádlottat emberölés miatt ítélték el, mert 2022 őszén meggyilkolta egyik haragosát.

Elvesztette uralmát a jármű felett, majd árokba csapódott az idős nő – galériával

A 65 év körüli nő autójával Hódmezővásárhely irányából közlekedett Békéssámson irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyarban feltehetőleg a vizes aszfalton elvesztette uralmát a járműve felett.

Támogatás vagy sarc? – Szegeden a legdrágább a kismamabérlet

Családbarát város? Nagyon úgy néz ki, hogy csak a szlogen szintjén. A bérletárak Szegeden úgy elszálltak, hogy még a fővárosi tömegközlekedés is olcsóbb. Különösen a kismamák számára.

Újabb bolt zár be Szegeden, most egy ismert ruhabolt húzza le a rolót

Már csak egy hónap maradt hátra. Hamarosan bezár egy női ruhabolt Szegeden. A végkiárusítás már megkezdődött, minden jel arra utal, hogy az üzlet megszűnik. Mutatjuk, mi áll a döntés hátterében.

