Áll a bál a Wenckheim-kastély körül, újabb bezáró bolt Szegeden

Magyarország szabad ország, minden pályázaton az indul, aki szeretne – kommentálta lapunk megkeresésére Békés vármegye főispánja a tényt, hogy a Márki-Zay Péter polgármester vezette önkormányzat ismét pályázik a 70 kilométerrel arrébb található műemlékre. A szabadkígyósi Wenckheim-kastély sorsa újabb hullámokat vetett.

A Wenckheim-kastély körül megint forr a levegő. Fotó: DM

Wenckheim-kastély: Békés vármegye főispánja szerint Márki-Zay Péter identitás és érték nélküli politikai szélhámos

Hódmezővásárhely önkormányzata ismét beadja pályázatát a Wenckheim-kastély tulajdonjogára. Ez derült ki a szeptember 8-án lapunkhoz is eljuttatott közleményből.

