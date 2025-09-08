szeptember 8., hétfő

Hercehurca

1 órája

Folytatódik a Wenckheim-kastély körüli hercehurca: Vásárhely megint magának akarja

Címkék#Takács Árpád#Márki-Zay Péter#Wenckheim-kastély#Fidesz-KDNP#Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely megint bejelentkezett a megyei jogú várostól 70 kilométerre lévő Wenckheim-kastélyért. Ismételten benyújtják a pályázatot – bár ez a téma nem került még a közgyűlés elé, de egy sajtóanyagot már kaptunk róla. Márki-Zay Péter önkormányzata a korábbi pályázati anyagot változtatás nélkül adja be a Wenckheim-kastély tulajdonba vételéért.

Kovács Erika

A vásárhelyi önkormányzat a lapunkhoz is eljuttatott közleményében azt írta, a jelenlegi pályázati feltételek kedvezőbbek a korábbiaknál, mivel a minisztérium közel 1 milliárd forintos forrást biztosít a nyertes pályázónak a Wenckheim-kastély legsürgetőbb felújítási munkálatainak elvégzésére. 

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély ismét a politika kereszttüzébe került, Hódmezővásárhely és Békés vármegye is versenyez érte.
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély most megint a politika kereszttüzébe kerülhet… Fotó: DM

Wenckheim-kastély: A Fidesz-KDNP szerint ne vigyék a vásárhelyiek pénzét másik vármegyébe

Hódmezővásárhely az előző pályázaton elnyerte a Wenckheim-kastély tulajdonjogát, ami ellen sokan tiltakoztak, mert nem szerették volna, hogy Hódmezővásárhely egy 70 kilométerrel arrébb lévő műemlékre költse a pénzét, Vásárhelyen is akadna annak éppen elég helye. A vásárhelyi Fidesz és KDNP népszavazást is kezdeményezett, de azt megtagadta a Helyi Választási Bizottság és ebben a Szegedi Törvényszék is igazat adott a grémiumnak, mert szerintük az „Ön egyetért-e azzal, hogy a szabadkígyósi Wenckheim-kastély Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljön és az erre irányuló szerződéseket a Közgyűlés jóváhagyja?” kérdés nem volt egyértelmű. 

A Wenckheim-kastélyért összefogtak a Békés vármegyeiek

Közben Takács Árpád, Békés vármegye főispánja egy videóban jelentette be, hogy széles társadalmi összefogással, többek között Szabadkígyós, Békéscsaba, és Békés vármegye önkormányzataival igényt tartanak a szabadkígyósi kastélyra és arra kérték Márki-Zay Pétert, hogy mondjon le a Wenckheim-kastély örökbefogadási tervéről a békési emberek javára.

Végül a szabadkígyósi kastély szappanoperája úgy ért véget, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter visszavonta a döntését, azzal az indoklással, hogy „a kulturális örökség védelméért felelős miniszter az európai uniós támogatási jogviszonyból eredő fenntartási kötelezettséggel érintett ingatlan vonatkozásában a fenntartási időszak lejárta előtt legkésőbb 60 nappal jogosult tulajdonosi döntését visszavonni.” A szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt európai uniós támogatásból újították fel, a fenntartási időszak pedig 2028. március 29-én jár le.

Pályáznak, de lemondanának...

Most az új pályázaton is indul Hódmezővásárhely, de a lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint

„Amennyiben a kastély állami tulajdonban marad, vagy az a Békés Vármegyei Önkormányzat tulajdonába kerül, készséggel lemondunk a pályázatban megfogalmazott igényünkről” – fogalmazott Márki-Zay Péter.

 

