Wenckheim-kastély

1 órája

Békés vármegye főispánja szerint Márki-Zay Péter identitás és érték nélküli politikai szélhámos

Címkék#Márki-Zay Péter#Wenckheim-kastély#önkormányzat#Hódmezővásárhely

Magyarország szabad ország, minden pályázaton az indul, aki szeretne – kommentálta lapunk megkeresésére Békés vármegye főispánja a tényt, hogy a Márki-Zay Péter polgármester vezette önkormányzat ismét pályázik a 70 kilométerrel arrébb található műemlékre. A szabadkígyósi Wenckheim-kastély sorsa újabb hullámokat vetett.

Kovács Erika

Hódmezővásárhely önkormányzata ismét beadja pályázatát a Wenckheim-kastély tulajdonjogára. Ez derült ki a szeptember 8-án lapunkhoz is eljuttatott közleményből.

Áll a bál a Wenckheim-kastély körül.
A Wenckheim-kastély körül megint forr a levegő. Fotó: DM

Nem lett a Wenckheim-kastély ügyében népszavazás

Mint ismeretes, a tavaly ősszel kiírt pályázaton Hódmezővásárhely kapta meg a tulajdonjogát, amiből botrány lett Vásárhelyen. A Fidesz-KDNP népszavazást szeretett volna a kérdésben, hogy kiderüljön fehéren-feketén, hogy a vásárhelyiek azt szeretnék-e, hogy a város egy 70 kilométerrel távolabbi, a szomszéd vármegyében található kastélyra költse-e a pénzét, vagy azt a forrást Vásárhely fejlesztésére fordítsa. A Helyi Választási Bizottság azonban elutasította a népszavazási kérelmet, amivel a Szegedi Ítélőtábla is egyetértett. A szabadkígyósi kastély egy részét uniós forrásból felújították, a hátralévő munkák körülbelül 8 milliárd forintba kerülnének.

A Békés vármegyeiek is bejelentkeztek

Időközben a Békés Vármegyei Önkormányzat, Békéscsaba és Szabadkígyós alkotta konzorcium is bejelentkezett a kastélyra. Végül Lázár János építési és közlekedési miniszter visszavonta a korábbi, Vásárhelynek kedvező döntését, azzal az indoklással, hogy „a kulturális örökség védelméért felelős miniszter az európai uniós támogatási jogviszonyból eredő fenntartási kötelezettséggel érintett ingatlan vonatkozásában a fenntartási időszak lejárta előtt legkésőbb 60 nappal jogosult tulajdonosi döntését visszavonni.”

Az újból kiírt pályázatra ismét jelentkezik Hódmezővásárhely.

Vásárhelyi Fidesz: Egyre inkább látszik rajta, hogy elmentek otthonról

Erre a helyi Fidesz úgy reagált a hétfőn kiadott közleményében, hogy Márki-Zay Pétert „A sok milliárdos fenntartási és fejlesztési kötelezettséggel járó ingatlan kapcsán az emberek véleménye továbbra sem érdekli. Egyre inkább látszik rajta, hogy elmentek otthonról, a város pedig ennek minden hátrányát elszenvedi”.

Lapunk megkereste Takács Árpádot, Békés vármegye főispánját, aki röviden csak annyit mondott: „Magyarország szabad ország, minden pályázaton az indul, aki szeretne”. Majd hozzátette: „Márki-Zay Péter identitás és érték nélküli politikai szélhámos”.

 

