Markó Csaba: Ismét a Wenckheim-kastély a téma, Vásárhelyen nincs mivel mással foglalkozni

Hódmezővásárhely önkormányzata a korábbi pályázattal megegyező tartalommal, változtatások nélkül adja be a pályázatát a Wenckheim-kastély tulajdonjogáért.

A Wenckheim-kastély pályázata körül megint áll a bál. Fotó: DM

Wenckheim-kastély: megint pályáznak rá

Mint ismeretes, az első pályázatnál, amit megnyert Hódmezővásárhely, a város egy része ellenezte, hogy az önkormányzat egy 70 kilométerre lévő műemlékre költse a pénzt, van helye a forintoknak Hódmezővásárhelyen is. Végül Lázár János építési és közlekedési miniszter visszavonta a döntését, így a szabadkígyósi kastély ügye is nyugvópontra került a Csongrád-Csanád megyei jogú városában.

Politikai szélhámosnak tartja

Most azonban ismét pályázik a hódmezővásárhelyi önkormányzat a kastélyra.

A hír hallatán többen megszólaltak. A Fidesz közleményt adott ki, amiben úgy fogalmaztak Márki-Zay Péter polgármesterről:

A sok milliárdos fenntartási és fejlesztési kötelezettséggel járó ingatlan kapcsán az emberek véleménye továbbra sem érdekli. Egyre inkább látszik rajta, hogy elmentek otthonról, a város pedig ennek minden hátrányát elszenvedi.

Takács Árpád, Békés vármegye főispánja pedig lapunk megkeresésére azt mondta, „Magyarország szabad ország, minden pályázaton az indul, aki szeretne”. Majd hozzátette: „Márki-Zay Péter identitás és érték nélküli politikai szélhámos”.

A kastélyt nem lehet ellopni, szigorú szabályok vonatkoznak az új tulajdonosra

Markó Csaba, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője sem rejtette véka alá a véleményét.

– Jó látni, hogy végre Hódmezővásárhelyen minden kész van, minden szép és jó, méteres gazok sem nőnek minden utcasarkon, a városi cégek is nyereségesek, nincs egy rossz út- vagy járdaszakasz. Ezt abból gondolom, hogy ismét a szabadkígyósi kastély a téma, nincs mivel mással foglalkozni. Hódmezővásárhelynek már csak egy 70 kilométerre lévő, milliárdokat felemésztő kastélyra van szüksége. És emögött nyilván csak az a magasztos szándék húzódik meg, hogy megmentsék a kastélyt. Bár az nem teljesen világos, hogy mitől, vagy kitől. Talán a Békés vármegyeiektől? A törvény ezzel kapcsolatban egyébként világosan fogalmaz: a kastélyt nem lehet ellopni, szigorú szabályok vonatkoznak az új tulajdonosra.

De akkor joggal merül fel kérdés, hogy mi a cél, amiért még Hódmezővásárhely jövőjét is feláldoznák? Mindezt az itt élők megkérdezése nélkül. Arra gondolni sem merek, hogy szimplán egy politikai bosszúhadjárat és az országgyűlési képviselő öncélú piszkálása lenne az

– fogalmazott.