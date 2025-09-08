szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

29°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csörte

22 perce

A Fidesz-KDNP odaszólt: Márki-Zaynak a Wenckheim-kastély fontosabb, mint a város

Címkék#Márki-Zay Péternek#Wenckheim-kastély#Fidesz-KDNP

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere közleményben adta hírül, hogy a vásárhelyi önkormányzat újra pályázik a szabadkígyósi kastélyra. A 70 kilométerrel arrébb lévő Wenckheim-kastély ügyére reagált a vásárhelyi Fidesz-KDNP.

Kovács Erika

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi ellenzéke úgy véli, a megyei jogú város a polgármester politikai játszóterévé vált. A Wenckheim-kastély kellene az önkormányzatnak, de a hatékony városüzemeltetésre nem képesek.

A vásárhelyi Fidesz-KDNP szerint a Wenckheim-kastélyra pályázna a város, miközben a mindennapi városüzemeltetést sem képesek megoldani.
A vásárhelyi Fidesz-KDNP szerint a Wenckheim-kastélyra pályázna a vásárhelyi önkormányzat, holott egy vihar utáni gyors és hatékony romeltakarításra nem képesek. Fotó: DM

Fidesz-KDNP: Márki-Zay Péter nem érdekli az emberek véleménye

– A polgármester ismét bejelentkezett a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyért. A sok milliárdos fenntartási és fejlesztési kötelezettséggel járó ingatlan kapcsán az emberek véleménye továbbra sem érdekli. Egyre inkább látszik rajta, hogy elmentek otthonról, a város pedig ennek minden hátrányát elszenvedi – írták közleményükben.

30 millióért épül Dambo-szobor

A vásárhelyi Fidesz-KDNP szerint Hódmezővásárhely Márki-Zay politikai játszóterévé vált, ahol 30 millióért épülhet Dambo-szobor, ahol kastélyra pályáznak, de nem képesek a város hatékony üzemeltetésére, például egy vihar utáni gyors és hatékony romeltakarításra.

Vásárhely megint bejelentkezett a Wenckheim-kastély tulajdonjogára

Mint lapunk arról többször is írt, Hódmezővásárhely önkormányzata az először kiírt, tavaly októberi pályázaton elnyerte a kastély tulajdonjogát. Azonban sokan ellenezték, hogy a város egy 70 kilométerrel arrébb lévő műemlékre költse a város pénzét. A Wenckheim-kastélyra később bejelentkezett a Békés vármegyei konzorcium is, amelyben a vármegyei önkormányzat, Békéscsaba és Szabadkígyós is részt vett. Végül Lázár János építési és közlekedési miniszter visszavonta a pályázatot. Most újra indul a csata a szabadkígyósi kastélyért.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu