A Fidesz-KDNP odaszólt: Márki-Zaynak a Wenckheim-kastély fontosabb, mint a város

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi ellenzéke úgy véli, a megyei jogú város a polgármester politikai játszóterévé vált. A Wenckheim-kastély kellene az önkormányzatnak, de a hatékony városüzemeltetésre nem képesek.

A vásárhelyi Fidesz-KDNP szerint a Wenckheim-kastélyra pályázna a vásárhelyi önkormányzat, holott egy vihar utáni gyors és hatékony romeltakarításra nem képesek. Fotó: DM

Fidesz-KDNP: Márki-Zay Péter nem érdekli az emberek véleménye

– A polgármester ismét bejelentkezett a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyért. A sok milliárdos fenntartási és fejlesztési kötelezettséggel járó ingatlan kapcsán az emberek véleménye továbbra sem érdekli. Egyre inkább látszik rajta, hogy elmentek otthonról, a város pedig ennek minden hátrányát elszenvedi – írták közleményükben.

30 millióért épül Dambo-szobor

A vásárhelyi Fidesz-KDNP szerint Hódmezővásárhely Márki-Zay politikai játszóterévé vált, ahol 30 millióért épülhet Dambo-szobor, ahol kastélyra pályáznak, de nem képesek a város hatékony üzemeltetésére, például egy vihar utáni gyors és hatékony romeltakarításra.

Vásárhely megint bejelentkezett a Wenckheim-kastély tulajdonjogára

Mint lapunk arról többször is írt, Hódmezővásárhely önkormányzata az először kiírt, tavaly októberi pályázaton elnyerte a kastély tulajdonjogát. Azonban sokan ellenezték, hogy a város egy 70 kilométerrel arrébb lévő műemlékre költse a város pénzét. A Wenckheim-kastélyra később bejelentkezett a Békés vármegyei konzorcium is, amelyben a vármegyei önkormányzat, Békéscsaba és Szabadkígyós is részt vett. Végül Lázár János építési és közlekedési miniszter visszavonta a pályázatot. Most újra indul a csata a szabadkígyósi kastélyért.