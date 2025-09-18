Milliárdokba kerülne a hetven kilométerre lévő kastély, a polgármester mégis akarja

Hódmezővásárhely közgyűlése 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, ismét pályáznak a Wenckheim-kastélyra.

A Wenckheim-kastély tulajdonjogáért megint ringbe száll Vásárhely, a közgyűlés is jóváhagyta, hogy újra pályázzanak. Fotó: DM

Hosszasan ecsetelte

A közgyűlésen Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere hosszasan ecsetelte, hogy miért tartja fontosnak a Wenckheim-kastélyért a pályázatot. Mint ismeretes, az első pályázatot Vásárhely megnyerte, majd Lázár János, építési és közlekedési miniszter visszavonta, azzal az indokkal, hogy „a kulturális örökség védelméért felelős miniszter az európai uniós támogatási jogviszonyból eredő fenntartási kötelezettséggel érintett ingatlan vonatkozásában a fenntartási időszak lejárta előtt legkésőbb 60 nappal jogosult tulajdonosi döntését visszavonni.”

Wenckheim-kastély: A visszavonás elleni tiltakozásképpen adják be ismét a pályázatot

– Ez ellen a törvénytelen döntés ellen tiltakozásul most Hódmezővásárhely beadja a pályázatát, bár tudjuk, hogy Lázár János most is mindent meg fog tenni, hogy törvénytelen eszközökkel, megakadályozza, hogy Vásárhely megmentse ezt a kastélyt – mondta Márki-Zay Péter. Szabó Ferenc, Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmának képviselője hozzászólásában azt mondta érdemes lenne megvizsgálni, hogy „ha már egyszer tulajdonba adták nekünk ezt a kastélyt, és azt nem a törvény által felhatalmazott módon visszavették, akkor emiatt nem lehetne-e pert indítani.

Fidesz-KDNP: Nem veszünk részt a mai bohózatban

A Fidesz-KDNP csoport nem vett részt az ülésen.

– Ismert, hogy Hódmezővásárhely városvezetése szimplán politikai okok vezérelte hátsó szándékból és Márki-Zay Péter személyes indíttatásából pályázik a kastélyra és az sem érdekli őket, hogy annak fenntartása és üzemeltetése több milliárd forintba kerülne. A Fidesz-KDNP álláspontja a kezdetektől világos és egyértelmű. Szerintünk nincs szükség Hódmezővásárhelynek 70 kilométerre egy kastélyra, ennél fontosabb dolgokra is el lehet költeni a városban a vásárhelyiek pénzét. Az erről szóló népszavazási kezdeményezésünket is lesöpörték az asztalról, nem voltak kíváncsiak az itt élők véleményére ezzel kapcsolatban. A fentiekre tekintettel a Fidesz-KDNP frakciója nem vesz részt a mai bohózatban, nem asszisztálunk egy teljesen értelmetlen döntés meghozatalához – írták.