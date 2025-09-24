szeptember 24., szerda

3 órája

Ezek a leggyűlöltebb zebrák Szegeden, olvasóink azt is elmondták, miért

Címkék#gyalogos#zöld lámpa#Szeged#zebra

Szegeden a gyalogosok gyakran panaszkodnak a rövid ideig tartó zöld jelzés miatt. A zöld jelzés szerintük sok helyen olyan rövid, hogy lehetetlen kényelmes tempóban átkelni a zebra-szakaszon. Toplistát készítettünk a város legbosszantóbb lámpáiról.

Arany T. János

Szegeden a gyalogosok gyakran érzik úgy, hogy a zöld jelzés inkább csak egy kacsintás a lámpától, mint valódi lehetőség az átkelésre. A közösségi médiában nemrég feltett kérdésünkre – „Melyik gyalogátkelőnél a legrövidebb a zöld?” – záporoztak a válaszok, és megszületett a város leggyorsabban pirosra váltó lámpáinak nem hivatalos toplistája.

Zebra Szegeden
Zöld jelzés Szegeden: villámgyorsan vált pirosra több zebra lámpája. Fotó: Karnok Csaba

Zöld jelzés, ami villámgyorsan pirosra vált

Az élen a Deák gimnázium előtti átkelő végzett, ahol a helyiek szerint néhány másodperc alatt kellene átérni, ami még a sprinterek számára is kihívás lenne, nemhogy a diákoknak. 

Szorosan mögötte a Debreceni – Kecskeméti utca kereszteződés áll, ahol a gyalogosoknak alig néhány másodperc jut, mielőtt az autósok dudaszóval adják tudtukra: vége a menetnek. 

A dobogóra felfért még az Izabella híd lábánál, a Pláza előtt található zebra is, amelynél előbb hosszasan várhatunk a zöldre, majd hirtelen, mintha meggondolta volna magát, gyorsan visszavált pirosra.

A gyalogosok további kedvencei

A lista többi szereplője is bőven ad témát a gyalogos bosszankodásra: a Rókusi körút – Csongrádi sugárút, a Kossuth Lajos sugárút 38. előtti átkelő vagy épp a Mars tér – Kálvária sugárút – Vásárhelyi Pál út mind arról híres, hogy a „kellemes tempó” itt nem opció. Természetesen a hozzászólások között akadt humor is: volt, aki szerint a legrövidebb zöld „ott van, ahol nincs”, más pedig megjegyezte, hogy „az a zebra a legrosszabb, amin későn indulsz el”.

Mit mond a közútkezelő a zebra helyzetről?

Egy korábbi cikkünkben az autósok szemszögéből vizsgáltuk meg ugyanezt a kérdést. Egyik olvasónk a Római körút-Szilléri sugárút kereszteződésében lévő lámpára panaszkodott. A panasznak utánajártunk és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől megtudtuk, hogy egy-egy csomópontban a szabad jelzések arányait a közúti forgalom nagysága határozza meg.

Szeged leggyorsabban pirosra váltó zebrái – top 10 (kommentelők tapasztalatai alapján)

  1. Deák gimnázium előtt – körülbelül  5 másodperc, még a felnőttek sem érnek át.
  2. Debreceni utca – Kecskeméti utca, József Attila sugárút – körülbelül 4 másodperc, a dudaszó garantált.
  3. Izabella híd lábánál, Pláza előtt – soká vált, rövid zöld.
  4. Rókusi körút – Csongrádi sugárút – hirtelen piros.
  5. Kossuth Lajos sugárút 38 előtt (iskola) – sprint ajánlott.
  6. Római körút – József Attila sugárút – a kanyarodó autóknak is alig van idejük.
  7. Mars tér – Kálvária sugárút – Vásárhelyi Pál út – városi logisztikai kihívás.
  8. Novotel – Radnóti utca – villámgyors váltás.
  9. József Attila sugárút (zöldséges) – Retek utca – figyelmetleneknek esélytelen.
  10. Nagykörút több pontján – általános panasz a rövid zöldre.

