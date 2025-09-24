3 órája
Ezek a leggyűlöltebb zebrák Szegeden, olvasóink azt is elmondták, miért
Szegeden a gyalogosok gyakran panaszkodnak a rövid ideig tartó zöld jelzés miatt. A zöld jelzés szerintük sok helyen olyan rövid, hogy lehetetlen kényelmes tempóban átkelni a zebra-szakaszon. Toplistát készítettünk a város legbosszantóbb lámpáiról.
Szegeden a gyalogosok gyakran érzik úgy, hogy a zöld jelzés inkább csak egy kacsintás a lámpától, mint valódi lehetőség az átkelésre. A közösségi médiában nemrég feltett kérdésünkre – „Melyik gyalogátkelőnél a legrövidebb a zöld?” – záporoztak a válaszok, és megszületett a város leggyorsabban pirosra váltó lámpáinak nem hivatalos toplistája.
Zöld jelzés, ami villámgyorsan pirosra vált
Az élen a Deák gimnázium előtti átkelő végzett, ahol a helyiek szerint néhány másodperc alatt kellene átérni, ami még a sprinterek számára is kihívás lenne, nemhogy a diákoknak.
Szorosan mögötte a Debreceni – Kecskeméti utca kereszteződés áll, ahol a gyalogosoknak alig néhány másodperc jut, mielőtt az autósok dudaszóval adják tudtukra: vége a menetnek.
A dobogóra felfért még az Izabella híd lábánál, a Pláza előtt található zebra is, amelynél előbb hosszasan várhatunk a zöldre, majd hirtelen, mintha meggondolta volna magát, gyorsan visszavált pirosra.
A gyalogosok további kedvencei
A lista többi szereplője is bőven ad témát a gyalogos bosszankodásra: a Rókusi körút – Csongrádi sugárút, a Kossuth Lajos sugárút 38. előtti átkelő vagy épp a Mars tér – Kálvária sugárút – Vásárhelyi Pál út mind arról híres, hogy a „kellemes tempó” itt nem opció. Természetesen a hozzászólások között akadt humor is: volt, aki szerint a legrövidebb zöld „ott van, ahol nincs”, más pedig megjegyezte, hogy „az a zebra a legrosszabb, amin későn indulsz el”.
Mit mond a közútkezelő a zebra helyzetről?
Egy korábbi cikkünkben az autósok szemszögéből vizsgáltuk meg ugyanezt a kérdést. Egyik olvasónk a Római körút-Szilléri sugárút kereszteződésében lévő lámpára panaszkodott. A panasznak utánajártunk és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől megtudtuk, hogy egy-egy csomópontban a szabad jelzések arányait a közúti forgalom nagysága határozza meg.
Szeged leggyorsabban pirosra váltó zebrái – top 10 (kommentelők tapasztalatai alapján)
- Deák gimnázium előtt – körülbelül 5 másodperc, még a felnőttek sem érnek át.
- Debreceni utca – Kecskeméti utca, József Attila sugárút – körülbelül 4 másodperc, a dudaszó garantált.
- Izabella híd lábánál, Pláza előtt – soká vált, rövid zöld.
- Rókusi körút – Csongrádi sugárút – hirtelen piros.
- Kossuth Lajos sugárút 38 előtt (iskola) – sprint ajánlott.
- Római körút – József Attila sugárút – a kanyarodó autóknak is alig van idejük.
- Mars tér – Kálvária sugárút – Vásárhelyi Pál út – városi logisztikai kihívás.
- Novotel – Radnóti utca – villámgyors váltás.
- József Attila sugárút (zöldséges) – Retek utca – figyelmetleneknek esélytelen.
- Nagykörút több pontján – általános panasz a rövid zöldre.
