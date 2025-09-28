Ezek a bögrék mérgező nehézfémet tartalmaznak – ne igyon belőlük

Sokan szeretik a zománcos bögréket, hiszen időtállóak, a túrázások, kirándulások alaptartozéka, számos mintázat és színezet közül lehet válogatni és a régmúlt szép emlékeit idézik vissza a gyermektáborokból. Érdemes azonban most odafigyelni, ha vettünk manapság ilyen bögrét, ugyanis egy angol forgalmazón keresztül érkezett termékekből nehézfémek kioldódását mutatták ki. Ez az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján történt hatósági ellenőrzés során derült ki.

Visszahívás alatt álló zománc bögre az NFKH figyelmeztetése nyomán.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), aki a fogyasztók egészségét szem előtt tartva rögtön megtette a hatáskörében a szükséges intézkedéseket, visszahívva a problémás termékeket – tájékoztat az NFKH.

A termékvisszahívás oka

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – olvasható az NFKH oldalán.

A visszahívott zománc bögre adatai

A következő bögrék esnek a termékvisszahívás alá:

• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)

• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)

• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)

• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

Az NFKH kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja!