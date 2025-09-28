szeptember 28., vasárnap

Ezek a bögrék mérgező nehézfémet tartalmaznak – ne igyon belőlük

Sokan kedvelik a zománcos bögrék nosztalgikus hangulatát, de most veszélyforrássá válhat. Egészségügyi kockázat miatt több zománc bögre került visszahívásra az NFKH által.

Delmagyar.hu

Sokan szeretik a zománcos bögréket, hiszen időtállóak, a túrázások, kirándulások alaptartozéka, számos mintázat és színezet közül lehet válogatni és a régmúlt szép emlékeit idézik vissza a gyermektáborokból. Érdemes azonban most odafigyelni, ha vettünk manapság ilyen bögrét, ugyanis egy angol forgalmazón keresztül érkezett termékekből nehézfémek kioldódását mutatták ki. Ez az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján történt hatósági ellenőrzés során derült ki.

ilyen típusú zománc bögre áll visszahívás alatt
Visszahívás alatt álló zománc bögre az NFKH figyelmeztetése nyomán.

A  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), aki a fogyasztók egészségét szem előtt tartva rögtön megtette a hatáskörében a szükséges intézkedéseket, visszahívva a problémás termékeket – tájékoztat az NFKH.

A termékvisszahívás oka

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – olvasható az NFKH oldalán.

A visszahívott zománc bögre adatai

A következő bögrék esnek a termékvisszahívás alá:

• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)

• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)

• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)

• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

Az NFKH kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja!

 

