1 órája
Ezek a bögrék mérgező nehézfémet tartalmaznak – ne igyon belőlük
Sokan kedvelik a zománcos bögrék nosztalgikus hangulatát, de most veszélyforrássá válhat. Egészségügyi kockázat miatt több zománc bögre került visszahívásra az NFKH által.
Sokan szeretik a zománcos bögréket, hiszen időtállóak, a túrázások, kirándulások alaptartozéka, számos mintázat és színezet közül lehet válogatni és a régmúlt szép emlékeit idézik vissza a gyermektáborokból. Érdemes azonban most odafigyelni, ha vettünk manapság ilyen bögrét, ugyanis egy angol forgalmazón keresztül érkezett termékekből nehézfémek kioldódását mutatták ki. Ez az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján történt hatósági ellenőrzés során derült ki.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), aki a fogyasztók egészségét szem előtt tartva rögtön megtette a hatáskörében a szükséges intézkedéseket, visszahívva a problémás termékeket – tájékoztat az NFKH.
A termékvisszahívás oka
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.
Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – olvasható az NFKH oldalán.
A visszahívott zománc bögre adatai
A következő bögrék esnek a termékvisszahívás alá:
• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
Az NFKH kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja!
