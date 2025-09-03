Rejtélyes szokások, ősi szimbólumok: ötezer év titkaiba enged bepillantást Kendrusz Attila

Hamarosan bárkinek lehetősége nyílik bepillantást nyerni a zsidó hagyományok kulisszák mögé. Szegeden ugyanis két különleges tanfolyam indul, ahol a Szegedi Zsidó Hitközség vallási vezetője, Kendrusz Attila kalauzolja végig a résztvevőket a zsidó szokások, ünnepek és a Tóra titkain. A részvételhez nem szükséges zsidó vallásúnak lenni, sem előképzettség a zsidó hagyományokban. Az egyetlen előfeltétel a kíváncsiság a zsidó hagyományok iránt. Péntekig még lehet jelentkezni a szeptember 7-én induló tanfolyamokra.

Kendrusz Attila tárja fel a zsidó hagyományok és a Tóra titkait a tanfolyamok résztvevői előtt. Fotó: Karnok Csaba

A zsidó hagyományok titkai tárulnak fel

Hogyan lehetséges, hogy szeptember 22-én este köszönt be az újév a zsidó közösségekben, és belépnek az 5786. évbe? Miért éppen a Jom Kippur, azaz az engesztelés napja a legfőbb ünnepük? Melyik gyümölcs magtjainak számával egyezik meg a zsidóság 613 parancsolata? Milyen titkokat rejtenek a Hanuka gyertyái, és miért nem hord a hithű zsidó egyszerre gyapjút és lent? A „Zsidóság alapjai” tanfolyam résztvevői minderre választ kapnak.

Kendrusz Attila elmondta, korántsem poros vallástörténeti kurzussal készül, az előző évfolyamokon pedagógusok, idegenvezetők, köztük sok más felekezethez tartozó is szép számmal vett részt.

Titkos jelek nyernek értelmet: feltárul a Tóra valódi arca

A „Mit mond a Tóra?” tanfolyam során a vallási vezető segítségével a résztvevők közvetlenül Mózes öt könyvének eredeti szövegeiben merülhetnek el. A tanfolyamon héberül tanulnak olvasni és értelmezni a szavakat.

– Megtanulhatnak héberül olvasni és megtanulhatják a szavak jelentését. Tíz hónap alatt, nyilván szorgalomtól függően, de már napi 5-10 perc ráfordítással egy héber alap szókincset el lehet sajátítani – mondta a rabbi-jelölt, aki a tanfolyamokon megszerzett tudásanyag gyakorlati hasznosíthatóságát is kiemelte.

– A világ zsinagógái bővelkednek a szimbolikus díszítésekben és a héber feliratokban. A tanfolyamokon tanultak által ezek jelentését is jobban érthetik majd a résztvevők – mondta a vallási vezető.