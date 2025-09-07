szeptember 7., vasárnap

Panni néni kérése

2 órája

Egy születésnapi kívánságból lett valóság: új kerítést kapott a kisteleki zsidó temető – videóval

Címkék#felújítás#zsidó temető#átadó

Vasárnap Kisteleken átadták a zsidó temető új kerítését. A zsidó temető felújításában többen is közreműködtek.

Imre Péter

Vasárnap délután átadták Kisteleken a zsidó temető új kerítését, melynek megvalósításában szerepet játszott a terület tulajdonosa, a Mazsihisz, a helyi önkormányzat és a kisteleki lakosság. 

a zsidó temető új kerítése
Az összefogás eredményeként felépült a zsidó temető új kerítése Kisteleken. Fotó: Imre Péter

Új kerítés a zsidó temető körül

Az eseményen részt vett Panni néni is, aki az egészet elindította azzal, hogy születésnapjára azt kérte, hogy a neki szánt összeget adják össze és legyen a kerítés felépítésének a pénzügyi alapja. 

A megvalósításban sokat segített Winkler Miksa és Kistelek polgármestere, Nagy Sándor. 

Az ünnepélyes avató végén, zárásaként a megjelent Kistelekről elszármazott zsidó családok képviselői megkeresték szüleik, nagyszüleik sírjait és elhelyezték rajtuk az emlékezés köveit, kavicsait.

 

 

