Hihetetlen mennyiség – 450 köbméter zöldhulladékot kellett elszállítani a vihar után a zsidó temetőből

A hódmezővásárhelyi zsidó temetőben a munka nagy részét már elvégezték, de még hónapokig tart a helyreállítás. 450 köbméter zöldhulladékot is el kellett szállítani, ami nagyjából egy 25 méter hosszú medence térfogatának felel meg.

Így nézett ki Hódmezővásárhelyen a vihar után a zsidó temető. Fotó: Kovács Erika

Húsz percig pusztított a vihar, ami utána maradt, leírhatatlan

Egy évvel ezelőtt újította fel a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség a Tuhutum utcai izraelita temetőt. Kibontották a régi sírokat a növények fogságából, parkosították a területet, a veszélyes fákat kivágták. Nagyon szép lett a zsidó temető, méltó az elhunytak emlékéhez, minden sírhoz kényelmesen oda lehetett sétálni. Azonban a július 7-i borzalmas vihar 20 perc alatt olyan pusztítást végzett, hogy szem nem maradt szárazon, amikor meglátta, mi maradt utána. Az orkán erejű szél gyökerestől forgatta ki az egészséges fákat, hatalmas ágakat tört le, levelek borítottak mindent. A szél ereje több száz mázsás sírköveket mozdított meg, fordított el, a kidőlő fák, letörő ágak sírköveket döntöttek romba.

A Mazsihisz mindenben segített

A Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség a Mazsihisz segítségével szinte azonnal hozzálátott a károk felszámolásához.

– A félig, vagy teljesen kidőlt fákat eltávolítottuk, a zöldhulladékok elszállítása is megtörtént. Összesen 450 köbmétert szállított el a feladatot magára vállaló városi önkormányzat. A kerítés helyreállításával is elkészültünk. Ami még hátra van, az a sírkövek helyrehozatala, összesen 50 síremlék sérült meg. Jelenleg az árajánlatokat várjuk. Ez a munka, az előzetesszámítások szerint 18 millió forintba kerül majd. A Mazsihisz eddig is segített bennünket mindenben – mondta Erdős László, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség elnöke.

A zsidó temető összefogásból új fákat kap

Ugyancsak hátra van még a fák pótlása. A kidőlt fák, több mint 50, száz év körüliek voltak, vagy még idősebbek is. A hitközség gyűjtést szervezett.

– Nagy örömünkre több mint 2 millió forint adomány gyűlt össze. Még az idén ebből oldjuk meg a parkosítást és a fásítást. Ebből a pénzből az összes fát, negyven darabot, meg tudjuk venni, amiket terveztünk. Többszörösen iskolázott, 2-3 méter magas fákat, főleg hársfákat ültetünk el.