1 órája

Zsombón átadták a csapadékvíz-elvezető rendszert, amely megváltoztatja a település mindennapjait

Zsombó egy 250 millió forintos beruházással újult meg. A zsombói csapadékvíz-elvezető rendszer növeli a település vízbiztonságát. Az új zsilip és szikkasztók a környezetvédelem szempontjából is jelentős előrelépést hoznak.

Delmagyar.hu

Átadták a zsombói csapadékvíz-elvezető rendszert. A beruházás 250 millió forintból valósult meg – osztotta meg Mihálffy Béla a Facebook–oldalán.

zsombói csapadékvíz-elvezető
Mihálffy Béla szerdán átadta a zsombói csapadékvíz-elvezető rendszert. Fotó: Mihálffy Béla Facebook-oldala

– Ez a fejlesztés nem csupán egy műszaki megoldás, hanem a biztonságot, a fenntarthatóságot és a jövő iránti felelősségünket is jelképezi – emelte ki az országgyűlési képviselő. A projekt során 2,2 kilométernyi burkolt elvezető árok készült el a belterületi utcákban, 11 darab szikkasztó doboz beépítésével, amelyek elősegítik a víz helyben tartását és a talajba történő természetes visszaszivárgását. 

A zsombói csapadékvíz-elvezető rendszerrel nőtt a vízbiztonság

Ez a beruházás erősíti a település vízbiztonságát és hozzájárul a környezetvédelemhez is. Különösen fontos eredmény a Dorozsma–Majsa-főcsatorna vonalán megépített új zsilip, amely képes szabályozni a vízszintet, lassítani és csökkenteni a lefolyó vízmennyiséget. Ez a zsilip lehetőséget ad arra, hogy a vizek minél nagyobb része helyben maradjon, és a korábban elkészült víztározóba irányítva természetes módon hasznosuljon. 

Mihálffy Béla ezek után megköszönte mindenkinek a munkáját:  a tervezőkét, a kivitelezőkét, az önkormányzatét, és mindenkiét, aki hozzátette tudását és szorgalmát ehhez a nagy jelentőségű projekthez.

 

