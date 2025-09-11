1 órája
Zsombón átadták a csapadékvíz-elvezető rendszert, amely megváltoztatja a település mindennapjait
Zsombó egy 250 millió forintos beruházással újult meg. A zsombói csapadékvíz-elvezető rendszer növeli a település vízbiztonságát. Az új zsilip és szikkasztók a környezetvédelem szempontjából is jelentős előrelépést hoznak.
Átadták a zsombói csapadékvíz-elvezető rendszert. A beruházás 250 millió forintból valósult meg – osztotta meg Mihálffy Béla a Facebook–oldalán.
– Ez a fejlesztés nem csupán egy műszaki megoldás, hanem a biztonságot, a fenntarthatóságot és a jövő iránti felelősségünket is jelképezi – emelte ki az országgyűlési képviselő. A projekt során 2,2 kilométernyi burkolt elvezető árok készült el a belterületi utcákban, 11 darab szikkasztó doboz beépítésével, amelyek elősegítik a víz helyben tartását és a talajba történő természetes visszaszivárgását.
A zsombói csapadékvíz-elvezető rendszerrel nőtt a vízbiztonság
Ez a beruházás erősíti a település vízbiztonságát és hozzájárul a környezetvédelemhez is. Különösen fontos eredmény a Dorozsma–Majsa-főcsatorna vonalán megépített új zsilip, amely képes szabályozni a vízszintet, lassítani és csökkenteni a lefolyó vízmennyiséget. Ez a zsilip lehetőséget ad arra, hogy a vizek minél nagyobb része helyben maradjon, és a korábban elkészült víztározóba irányítva természetes módon hasznosuljon.
Mihálffy Béla ezek után megköszönte mindenkinek a munkáját: a tervezőkét, a kivitelezőkét, az önkormányzatét, és mindenkiét, aki hozzátette tudását és szorgalmát ehhez a nagy jelentőségű projekthez.
