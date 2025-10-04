október 5., vasárnap

Aurél névnap

15°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

19 órája

Ellenőrizd a fiókod: lehet, hogy nálad lapul ez az egymilliót értő 100 forintos

Címkék#Vaterán#vízjel#Reck István

Milliót érhet egy régi 100 forintos, nálad is lapulhat?

Delmagyar.hu

Felbukkant a Vaterán egy 1946-ban kibocsátott „kék” színű 100 forintos bankjegypár, amelyért az eladó több mint 1 millió forintot kér – írja a Promotions.hu. Az összeg első hallásra hihetetlennek tűnhet, ám a gyűjtők körében ezek a darabok igazi kincseknek számítanak.

Ez az 1946-os, kék színű 100 forintos bankjegy jelenleg több mint 1 millió forintért elérhető a Vaterán.
Ez az 1946-os, kék színű 100 forintos bankjegy jelenleg több mint 1 millió forintért elérhető a Vaterán. Fotó: John And Penny

Mitől különleges ez a régi 100 forintos?

Az 1946. június 3-án keltezett bankjegy a forint bevezetésének korai időszakából származik. Mérete 158x72 milliméter, papíralapon vízjel látható, fehér alapú, színe kék. Tervezője Horváth Endre volt, a rajzolatot Reck István készítette, a tollrajzokat Füle Mihály és Nagy Zoltán jegyzik. Az előállítás ofszetnyomással történt, ami akkoriban a legmodernebb technikának számított.

A gyűjtők számára a ritkaság, a bankjegy vagy érme állapota, paraméterei és történeti jelentősége a legfontosabb tényezők. A most kínált darab tartásfoka UNC, vagyis forgalomba sosem került, sérülésmentes, eredeti állapotú – magyarázza a portál, miért érhet milliókat egy régi 100 forintos.

Az említett bankjegypár jelenleg fix áron, 1 070 000 forintért érhető el a Vaterán. A termék leírásában hangsúlyozzák: sorszámkövető párról van szó, ami további értéknövelő tényező.

Ritka, kék színű 1946-os 100 forintos bankjegy, amelyet gyűjtők milliókért keresnek a Vaterán.”
Ritka, kék színű 1946-os 100 forintos bankjegy, amelyet gyűjtők milliókért keresnek a Vaterán. Forrás: vatera.hu

Korábban száz ezret érő 10 filléresről is írtunk, ne hagyd ki ezt a cikket se!

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu