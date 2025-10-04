1 órája
Ellenőrizd a fiókod: lehet, hogy nálad lapul ez az egymilliót értő 100 forintos
Milliót érhet egy régi 100 forintos, nálad is lapulhat?
Felbukkant a Vaterán egy 1946-ban kibocsátott „kék” színű 100 forintos bankjegypár, amelyért az eladó több mint 1 millió forintot kér – írja a Promotions.hu. Az összeg első hallásra hihetetlennek tűnhet, ám a gyűjtők körében ezek a darabok igazi kincseknek számítanak.
Mitől különleges ez a régi 100 forintos?
Az 1946. június 3-án keltezett bankjegy a forint bevezetésének korai időszakából származik. Mérete 158x72 milliméter, papíralapon vízjel látható, fehér alapú, színe kék. Tervezője Horváth Endre volt, a rajzolatot Reck István készítette, a tollrajzokat Füle Mihály és Nagy Zoltán jegyzik. Az előállítás ofszetnyomással történt, ami akkoriban a legmodernebb technikának számított.
A gyűjtők számára a ritkaság, a bankjegy vagy érme állapota, paraméterei és történeti jelentősége a legfontosabb tényezők. A most kínált darab tartásfoka UNC, vagyis forgalomba sosem került, sérülésmentes, eredeti állapotú – magyarázza a portál, miért érhet milliókat egy régi 100 forintos.
Az említett bankjegypár jelenleg fix áron, 1 070 000 forintért érhető el a Vaterán. A termék leírásában hangsúlyozzák: sorszámkövető párról van szó, ami további értéknövelő tényező.
