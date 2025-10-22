2 órája
Szentmihályon nemcsak a múlt hőseiért, a jelen küzdelmeiért is gyúltak a fények
Szentmihályon idén is méltó módon emlékeztek meg a hősökről. Az ünnep az 1956-os forradalom és szabadságharc üzenetét is felidézte, hiszen nemcsak a múltról, hanem a jelen kihívásairól és az összetartó közösség erejéről is szólt.
Október 22-én szerdán Kapisztrán úti téren téren gyűltek össze Szentmihály lakói, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságarc hőseiről. Az eseményt a Szentmihályi Egyesület és a helyi művelődési ház szervezte, a résztvevők közt pedig ott voltak a városrész lakói, civil szervezetek, valamint a helyi közösség tagjai. Az eseményen beszédet mondtak a városrész önkormányzati képviselői, akik hangsúlyozták, hogy az 1956-os forradalom nem csupán a múlt dicsősége, hanem a jelen üzenete is, hiszen a szabadság és az igazság megőrzése ma is mindennapos küzdelmet jelent.
Szentmihályon is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Ahogy ’56 hősei küzdöttek a szabadságukért, úgy nekünk, szentmihályiaknak is küzdenünk kell – küzdenünk az igazunkért, küzdenünk azért, hogy figyelembe vegyenek bennünket, és küzdenünk azért, hogy ne alvó városrészként tekintsenek ránk
– tette hozzá Ruzsa Roland beszédében.
A képviselő arra emlékezett, hogy elődeink templomot, iskolát, közösséget építettek, és a mai nemzedék feladata az, hogy ezt a munkát továbbvigye. A szentmihályi megemlékezés meghitt, méltóságteljes hangulatban zajlott. A résztvevők Kovács Zoltán plébános úr vezetésével fáklyás felvonulással és közös imával tisztelegtek a hősök előtt. Az ünnep egyszerre szólt a múlt példájáról, és a jelen feladatairól – arról, hogy a helyi közösség nap mint nap a fejlődésért és az összetartozásért dolgozik.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
KÉPALÁ: