Szentmihályon nemcsak a múlt hőseiért, a jelen küzdelmeiért is gyúltak a fények

Október 22-én szerdán Kapisztrán úti téren téren gyűltek össze Szentmihály lakói, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságarc hőseiről. Az eseményt a Szentmihályi Egyesület és a helyi művelődési ház szervezte, a résztvevők közt pedig ott voltak a városrész lakói, civil szervezetek, valamint a helyi közösség tagjai. Az eseményen beszédet mondtak a városrész önkormányzati képviselői, akik hangsúlyozták, hogy az 1956-os forradalom nem csupán a múlt dicsősége, hanem a jelen üzenete is, hiszen a szabadság és az igazság megőrzése ma is mindennapos küzdelmet jelent.

A szentmihályi közösség fáklyás felvonulással és közös imával emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala

Szentmihályon is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról

Ahogy ’56 hősei küzdöttek a szabadságukért, úgy nekünk, szentmihályiaknak is küzdenünk kell – küzdenünk az igazunkért, küzdenünk azért, hogy figyelembe vegyenek bennünket, és küzdenünk azért, hogy ne alvó városrészként tekintsenek ránk

– tette hozzá Ruzsa Roland beszédében.

A képviselő arra emlékezett, hogy elődeink templomot, iskolát, közösséget építettek, és a mai nemzedék feladata az, hogy ezt a munkát továbbvigye. A szentmihályi megemlékezés meghitt, méltóságteljes hangulatban zajlott. A résztvevők Kovács Zoltán plébános úr vezetésével fáklyás felvonulással és közös imával tisztelegtek a hősök előtt. Az ünnep egyszerre szólt a múlt példájáról, és a jelen feladatairól – arról, hogy a helyi közösség nap mint nap a fejlődésért és az összetartozásért dolgozik.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

KÉPALÁ: