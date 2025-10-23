A szabadság szikrája Szegedről indult, a forradalom hősei előtt tisztelegtek a Rerrich Béla téren – galériával

Az 1956-os forradalom évfordulójáról emlékezett meg Csongrád-Csanád vármegye közössége. A vármegyei kormányhivatal Szegeden, a Rerrich Béla téren tartotta megemlékezését. Mély gondolatokat és nemzeti büszkeséget egyaránt hallhattak az ünneplők.

1956-os forradalom: Salgó László főispán szerint a forradalom üzenete ma is időszerű: a szabadság és a nemzeti szuverenitás minden korban a magyarság alapértékei közé tartoznak. Fotó: Török János

Az 1956-os forradalom emlékezete Szegeden

Marjanucz László történész, a történelemtudományok kandidátusa alapos történeti áttekintéssel idézte fel azokat a külpolitikai és belpolitikai folyamatokat, amelyek az 1956-os forradalomhoz vezettek.

– Magyarország történelme a második világháború után új pályára terelődött a jaltai egyezség következményeként. Ez tette lehetővé Magyarország szovjet katonai megszállását – hangsúlyozta a történész.

„Szeged a szabadság szikrája” – Salgó László főispán beszéde

Salgó László, Csongrád-Csanád vármegye főispánja személyes hangvételű, ám erőteljes üzenetet hordozó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1956-os forradalom különösen mély jelentéssel bír a szegediek számára.

– 1956 nekünk, szegedieknek, mindig többet fog jelenteni, mint az ország többi részén. Hiszen a forradalom szikrája itt pattant ki. És szikra nélkül nincs tűz – fogalmazott.