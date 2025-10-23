október 23., csütörtök

1956-os megemlékezés

3 órája

A szabadság szikrája Szegedről indult, a forradalom hősei előtt tisztelegtek a Rerrich Béla téren – galériával

Címkék#Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal#főispán#Salgó László Péter#megemlékezés#kormányhivatal#1956-os forradalom

Csongrád-Csanád vármegye a Rerrich Béla téren emlékezett meg az 1956-os forradalom hőseiről. Az 1956-os forradalom üzenete ma is időszerű: a szabadság és a nemzeti szuverenitás minden korban érték. Az ünneplők méltósággal hajtottak fejet a hősök előtt Szegeden.

Delmagyar.hu

Az 1956-os forradalom évfordulójáról emlékezett meg Csongrád-Csanád vármegye közössége. A vármegyei kormányhivatal Szegeden, a Rerrich Béla téren tartotta megemlékezését. Mély gondolatokat és nemzeti büszkeséget egyaránt hallhattak az ünneplők. 

1956-os forradalomra emlékeztek
1956-os forradalom: Salgó László főispán szerint a forradalom üzenete ma is időszerű: a szabadság és a nemzeti szuverenitás minden korban a magyarság alapértékei közé tartoznak. Fotó: Török János

Az 1956-os forradalom emlékezete Szegeden

Marjanucz László történész, a történelemtudományok kandidátusa alapos történeti áttekintéssel idézte fel azokat a külpolitikai és belpolitikai folyamatokat, amelyek az 1956-os forradalomhoz vezettek. 

– Magyarország történelme a második világháború után új pályára terelődött a jaltai egyezség következményeként. Ez tette lehetővé Magyarország szovjet katonai megszállását – hangsúlyozta a történész.

„Szeged a szabadság szikrája” – Salgó László főispán beszéde

Salgó László, Csongrád-Csanád vármegye főispánja személyes hangvételű, ám erőteljes üzenetet hordozó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1956-os forradalom különösen mély jelentéssel bír a szegediek számára. 

– 1956 nekünk, szegedieknek, mindig többet fog jelenteni, mint az ország többi részén. Hiszen a forradalom szikrája itt pattant ki. És szikra nélkül nincs tűz – fogalmazott. 

A forradalom hősei előtt tisztelegtek a Rerrich Béla téren

Fotók: Török János

A béke és szabadság üzenete ma is él

A főispán szerint a forradalom üzenete ma is időszerű: a szabadság és a nemzeti szuverenitás minden korban a magyarság alapértékei közé tartoznak. – A szabadságot ideiglenesen el lehet fojtani, de végleg soha nem lehet eltiporni – mondta, példákat hozva a magyar történelem nagy küzdelmeiből, Rákóczi, 1848, és természetesen 1956 hősei közül. 

Salgó László beszédében a béke fontosságát is hangsúlyozta:– 1956-ban a magyar nép nem akart mást, mint békét és szabadságot. Akik fegyvert fogtak, nem a győzelem reményében tették, hanem mert nem tudtak másképp élni: nem akartak olyan életet, ahol mások írják elő, hogyan élhetünk – fogalmazott. 

A szegedi Rerrich Béla téren koszorúztak

Fotók: Gémes Sándor

A megemlékezés zárásaként a résztvevők közösen rótták le tiszteletüket mindazok előtt, akik életüket, szabadságukat, jövőjüket áldozták a nemzet függetlenségéért.

