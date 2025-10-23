3 órája
A szabadság szikrája Szegedről indult, a forradalom hősei előtt tisztelegtek a Rerrich Béla téren – galériával
Csongrád-Csanád vármegye a Rerrich Béla téren emlékezett meg az 1956-os forradalom hőseiről. Az 1956-os forradalom üzenete ma is időszerű: a szabadság és a nemzeti szuverenitás minden korban érték. Az ünneplők méltósággal hajtottak fejet a hősök előtt Szegeden.
Az 1956-os forradalom évfordulójáról emlékezett meg Csongrád-Csanád vármegye közössége. A vármegyei kormányhivatal Szegeden, a Rerrich Béla téren tartotta megemlékezését. Mély gondolatokat és nemzeti büszkeséget egyaránt hallhattak az ünneplők.
Az 1956-os forradalom emlékezete Szegeden
Marjanucz László történész, a történelemtudományok kandidátusa alapos történeti áttekintéssel idézte fel azokat a külpolitikai és belpolitikai folyamatokat, amelyek az 1956-os forradalomhoz vezettek.
– Magyarország történelme a második világháború után új pályára terelődött a jaltai egyezség következményeként. Ez tette lehetővé Magyarország szovjet katonai megszállását – hangsúlyozta a történész.
„Szeged a szabadság szikrája” – Salgó László főispán beszéde
Salgó László, Csongrád-Csanád vármegye főispánja személyes hangvételű, ám erőteljes üzenetet hordozó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1956-os forradalom különösen mély jelentéssel bír a szegediek számára.
– 1956 nekünk, szegedieknek, mindig többet fog jelenteni, mint az ország többi részén. Hiszen a forradalom szikrája itt pattant ki. És szikra nélkül nincs tűz – fogalmazott.
A forradalom hősei előtt tisztelegtek a Rerrich Béla térenFotók: Török János
A béke és szabadság üzenete ma is él
A főispán szerint a forradalom üzenete ma is időszerű: a szabadság és a nemzeti szuverenitás minden korban a magyarság alapértékei közé tartoznak. – A szabadságot ideiglenesen el lehet fojtani, de végleg soha nem lehet eltiporni – mondta, példákat hozva a magyar történelem nagy küzdelmeiből, Rákóczi, 1848, és természetesen 1956 hősei közül.
Salgó László beszédében a béke fontosságát is hangsúlyozta:– 1956-ban a magyar nép nem akart mást, mint békét és szabadságot. Akik fegyvert fogtak, nem a győzelem reményében tették, hanem mert nem tudtak másképp élni: nem akartak olyan életet, ahol mások írják elő, hogyan élhetünk – fogalmazott.
A szegedi Rerrich Béla téren koszorúztakFotók: Gémes Sándor
A megemlékezés zárásaként a résztvevők közösen rótták le tiszteletüket mindazok előtt, akik életüket, szabadságukat, jövőjüket áldozták a nemzet függetlenségéért.
