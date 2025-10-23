„Szeged mindig a szabadság városa volt” – az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek

Október 23-án, csütörtökön 10 óra 45 perckor ünnepélyes keretek között vonták fel az Országzászlót a Széchenyi téren, a szegedi városháza előtt. Ezt követően 11 órakor kezdődött a városi 1956-os megemlékezés Nagy Imre szobránál, a Rákóczi téren, ahol beszédet mondott Vajda Júlia, Szeged díszpolgára. A rendezvényen a város vezetői, diákok, intézmények képviselői és szegediek rótták le tiszteletüket a forradalom hősei előtt.

Az 1956-os városi megemlékezésen Szegeden a Rákóczi téren Vajda Júlia a város legújabb díszpolgára mondott ünnepi beszédet. Fotó: Török János

„Szeged volt a szikra” – Vajda Júlia beszéde

A Rákóczi téri megemlékezésen Vajda Júlia, Szeged díszpolgára mondott ünnepi beszédet, amelyben a múlt tanulságaira és a forradalom szellemi örökségére hívta fel a figyelmet. – Emlékezünk azokra, akik készek voltak életüket is feláldozni a szabadságért, és akik kijárták az utat ahhoz, hogy 1989-ben végül megvalósulhasson a rendszerváltás – kezdte beszédét Szeged díszpolgára.

Az 1956-os forradalom üzenete

Hangsúlyozta: 1956 októberében egy egész nemzet mondta ki, hogy elég volt az elnyomásból, a hazugságokból és a zsarnokságból.

– A magyar nép a szabadságáért és a függetlenségéért küzdött, és bár a forradalmat leverte a túlerő, a világ megtanulta, hogy a magyar szabadságvágy eltiporhatatlan – mondta.