Városi ünnepség

4 órája

„Szeged mindig a szabadság városa volt” – az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek

Október 23-án a szegedi Rákóczi téren tartották a városi megemlékezést az 1956-os forradalom hősei tiszteletére. Az 1956-os forradalom ma is a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképe – mondta ünnepi beszédében Vajda Júlia, Szeged legújabb díszpolgára.

Delmagyar.hu

Október 23-án, csütörtökön 10 óra 45 perckor ünnepélyes keretek között vonták fel az Országzászlót a Széchenyi téren, a szegedi városháza előtt. Ezt követően 11 órakor kezdődött a városi 1956-os megemlékezés Nagy Imre szobránál, a Rákóczi téren, ahol beszédet mondott Vajda Júlia, Szeged díszpolgára. A rendezvényen a város vezetői, diákok, intézmények képviselői és szegediek rótták le tiszteletüket a forradalom hősei előtt. 

1956-os forradalom
Az 1956-os városi megemlékezésen Szegeden a Rákóczi téren Vajda Júlia a város legújabb díszpolgára mondott ünnepi beszédet. Fotó: Török János

„Szeged volt a szikra” – Vajda Júlia beszéde

A Rákóczi téri megemlékezésen Vajda Júlia, Szeged díszpolgára mondott ünnepi beszédet, amelyben a múlt tanulságaira és a forradalom szellemi örökségére hívta fel a figyelmet. – Emlékezünk azokra, akik készek voltak életüket is feláldozni a szabadságért, és akik kijárták az utat ahhoz, hogy 1989-ben végül megvalósulhasson a rendszerváltás – kezdte beszédét Szeged díszpolgára.

Az 1956-os forradalom üzenete

Hangsúlyozta: 1956 októberében egy egész nemzet mondta ki, hogy elég volt az elnyomásból, a hazugságokból és a zsarnokságból. 

– A magyar nép a szabadságáért és a függetlenségéért küzdött, és bár a forradalmat leverte a túlerő, a világ megtanulta, hogy a magyar szabadságvágy eltiporhatatlan – mondta. 

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek Szegeden

Fotók: Török János

Szeged szerepe

Kiemelte Szeged különleges szerepét is:  – Szeged mindig a szabadság városa volt, és 1956-ban is itt lobbant fel a forradalom szikrája. Október 16-án Szegeden alakult meg a MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, amelynek követelései elindították a nemzet szabadságküzdelmét – mondta. 

A megemlékezés végén a résztvevők közösen hajtottak fejet mindazok előtt, akik életüket adták a nemzet függetlenségéért és a szabadság eszményéért.

 

 

 

