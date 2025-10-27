1 órája
Cicarajongók figyelem! Különleges naptárral támogathatod a Macska Menedék Egyesületet
Macskarajongók figyelem! Szívmelengető kalendáriumot készített a Macska Menedék Egyesület. A 2026-os naptárban olyan macsekokban gyönyörködhetünk, akik egykoron a támogatásukat élvezték vagy jelenleg is az egyesület gondozásában élik mindennapjaikat.
A támogatóként megvásárolt 2026-os naptár sokkal többet jelent, mint egy egyszerű hétköznapi segédeszköz. Egy jó ügy mellé állhatunk, hozzájárulhatunk egy szervezet működéséhez. Minden megvásárolt kalendárium egy kis lépés egy nagyobb cél felé. Most könnyedén támogathatjuk a Macska Menedék Egyesület munkásságát.
A 2026-os naptár megvásárlásával támogathatjuk a Macska Menedék Egyesület munkáját
A Macska Menedék Egyesület különleges 2026-os naptárt hozott létre, Facebook-oldalukon osztották meg a hírt. A havi lebontásra kialakított naptárnak minden oldalán örökbe fogadható vagy már gazdára lelt cicák szerepelnek.
A kalendárium 13 oldalas és A4-es méretben szerezhető be.
A naptár nem minden
A bájosabbnál bájosabb macskafotókon túl minden oldalon szerepel egy QR-kód, amelynek beolvasásával egy macskatartással kapcsolatos videó ugrik fel. Nem csupán gyönyörködhetünk a Macska Menedék Egyesület védenceiben, de hasznos útmutatókat is kapunk.
A kalendáriumokat az alábbi helyeken szerezhetjük be
- Salon Beauty (Szeged, Juhász Gyula utca 18/b)
- Mona Kiss Tattoo (Szeged, Csongrádi sugárút 27.)
- L&L Laura Beauty Zone (Szeged, Csuka utca 22.)
- Huszonkettes női ruhabolt (Szeged, Debreceni utca 18/c)
A felsorolt címeken előzetes időpont egyeztetés szükséges!
