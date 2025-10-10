„A legszebb álmaink teljesülnek” – tapasztalatok a személyzet nélküli boltról

A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya pedig nem haladja meg a hagyományos boltokét.

– Ha valaki megkérdezi, sikeresnek tartjuk-e a projektet, egyértelműen azt mondom: igen. A legszebb álmaink teljesülnek – fogalmazott Kelemen János. – Naponta elemezzük a működést, és azt látjuk, hogy a bolt gazdaságosan, a várakozásoknak megfelelően üzemel.

A vezérigazgató szerint május 22-e óta több ezer vásárló használta a rendszert, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a személyzet nélküli modell nem jár nagyobb forgalmazási veszteséggel, mint a hagyományos boltok.

– Semmivel sem rosszabb a vagyonelszámolásunk, mint a többi üzletünkben – mondta. – Ez pedig nagyon jó hír, hiszen eleinte mi sem voltunk biztosak abban, hogy ilyen zökkenőmentesen működik majd.

A biztonságot modern, mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer garantálja, amely érzékeli a gyanús mozdulatokat és automatikusan jelzést küld a központba.

– Ha valaki zsebre vág egy terméket, a rendszer jelzést ad – magyarázta. – A kamerák képeit nem kell folyamatosan figyelni, a jelzés alapján a távoli felügyelet látja, ha gyanús esemény történik, és az előírásoknak megfelelően azonnal intézkedik.

A tapasztalatok szerint elenyésző volt a ténylegesen bizonyított visszaélés. Például az egyik esetben azonban (az azonban szó elmaradhat) sikerült tetten érni egy vásárlót, aki több terméket is fizetés nélkül próbált kivinni.

– A rendszer működött: a jelzés beérkezett, és a felvételeken jól látható volt, hogy az illető elpakolta az árut – mondta. – A lopott termékek között volt nagyobb értékű ital is, de jellemzően olyan áruk, amelyeket könnyen pénzzé lehet tenni. Ezek gyakran megrendelésre történő lopások, nem egy-egy pillanatnyi kísértés eredményei.

Bár szükség van az emberi beavatkozásra, de kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia tolvajt fogott, ebből is látszik, hogy nem érmes az üzletben trükközni.

A Coop Szeged Zrt. vezetése átmenetileg biztonsági őrrel is megerősítette a felügyeletet, de ez nem lesz tartós.