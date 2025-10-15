A német nagykövetnek tetszett a díszterem

Szerdán első alkalommal látogatott Szegedre Julia Gross, Németország budapesti nagykövete. A városháza előtt Papp Tibor Gyula, a polgármesteri hivatal külkapcsolati munkatársa köszöntötte, beszélgettek, majd felkísérte a diplomatát a díszterembe, ahol Botka László polgármester és Nagy Sándor alpolgármester fogadta. A városvezető bemutatta neki, végigkalauzolta a delegáció minden tagját az impozáns dísztermen, például elmondta, kik láthatók a festményeken, Julia Grossnak tetszett. Utána négyszemközti, zárt körű megbeszélést folytattak.

Fotó: Török János