1 órája
A német nagykövetnek tetszett a díszterem
Szerdán a német nagykövet, Julia Gross látogatott Szegedre és Botka László polgármesterrel is tárgyalt.
Szerdán első alkalommal látogatott Szegedre Julia Gross, Németország budapesti nagykövete. A városháza előtt Papp Tibor Gyula, a polgármesteri hivatal külkapcsolati munkatársa köszöntötte, beszélgettek, majd felkísérte a diplomatát a díszterembe, ahol Botka László polgármester és Nagy Sándor alpolgármester fogadta. A városvezető bemutatta neki, végigkalauzolta a delegáció minden tagját az impozáns dísztermen, például elmondta, kik láthatók a festményeken, Julia Grossnak tetszett. Utána négyszemközti, zárt körű megbeszélést folytattak.
