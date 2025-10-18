október 18., szombat

Adathalászat

39 perce

Egyre több MVM-ügyfél kap veszélyes e-mailt, így ismerheti fel őket

Címkék#MVM#adathalászat#bankkártya

Nem az első alkalom, hogy egy szolgáltató hasonló figyelmeztetést tesz közzé. Az adathalász levelekre ezúttal az MVM figyelmezteti ügyfeleit.

Joó Fanni

Az MVM ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász levelekkel, így a társaság arra kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

adathalász levelekre figyelmeztető telefon egy kék pulóveres férfi kezében
Az adathalász levelekkel átverhetnek, és ellophatják általuk a bankkártya adatainkat. Fotó: Shutterstock

Az MVM szombaton tett közzé egy felhívást a weboldalán, miszerint adathalász e-mailek vagy SMS-ek érkezhetnek az ügyfelekhez.

Az üzenetek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy éppen egy nagyobb összeg visszatérítésével kecsegtetnek. A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Miről ismerhetőek fel az adathalász levelek?

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők, ugyanis a hamis e-mailekben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél tartalmazhat helyesírási hibákat, magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne. 

A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy megmutassa, milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél - hívták fel a figyelmet.

Az MVM felhívja a figyelmet, hogy az online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a szolgáltató, hogy az ügyfél bankkártya adatot adjon meg, hiszen azt minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni.

Mit tegyünk, ha gyanút fogunk?

Ha valaki arra gyanakszik, hogy adathalász üzenetet kapott,  továbbítsa az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt. 

Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy SMS-üzenetet kap, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e – ismertette a vállalat.

