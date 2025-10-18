Egyre több MVM-ügyfél kap veszélyes e-mailt, így ismerheti fel őket

Az MVM ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász levelekkel, így a társaság arra kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

Az adathalász levelekkel átverhetnek, és ellophatják általuk a bankkártya adatainkat. Fotó: Shutterstock

Az MVM szombaton tett közzé egy felhívást a weboldalán, miszerint adathalász e-mailek vagy SMS-ek érkezhetnek az ügyfelekhez.

Az üzenetek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy éppen egy nagyobb összeg visszatérítésével kecsegtetnek. A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Miről ismerhetőek fel az adathalász levelek?

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők, ugyanis a hamis e-mailekben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél tartalmazhat helyesírási hibákat, magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne.

A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy megmutassa, milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél - hívták fel a figyelmet.

Az MVM felhívja a figyelmet, hogy az online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a szolgáltató, hogy az ügyfél bankkártya adatot adjon meg, hiszen azt minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni.

Mit tegyünk, ha gyanút fogunk?

Ha valaki arra gyanakszik, hogy adathalász üzenetet kapott, továbbítsa az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt.

Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy SMS-üzenetet kap, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e – ismertette a vállalat.